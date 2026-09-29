Cum arată fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav. Aniversarea de 10 ani, sărbătorită alături de tatăl ei: „Nu știu când au trecut”

Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au sărbătorit fiica la împlinirea a 10 ani. După surprizele pregătite de mama sa, fetița a petrecut timp alături de tatăl ei. Victor Slav a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini cu fiica sa, dar și un mesaj emoționant.

Victor Slav și-a aniversat fiica Foto: Instagram

Timpul a trecut repede pentru Victor Slav, care pare că nu își poate imagina cum fetița pe care o ținea cândva de mână pentru a face primii pași a ajuns deja la vârsta de 10 ani.

Cu ocazia aniversării Sofiei, fostul prezentator TV a făcut publice mai multe imagini cu fiica lui și a transmis un mesaj în care a vorbit despre cât de mult s-a schimbat aceasta odată cu trecerea anilor.

Mesajul lui Victor Slav pentru Sofia

Prezentatorul TV a continuat mesajul său într-o notă amuzantă, recunoscând că el este cel care încearcă să se obișnuiască cu faptul că Sofia crește.

„10 ani. Nu știu când au trecut. Parcă ieri te țineam de mână să faci primii pași, iar astăzi mă trezesc că am lângă mine un omuleț cu personalitate, cu idei, cu replici și cu o lume a ei. Eu încă încerc să mă obișnuiesc cu faptul că tu tot crești. Tu, în schimb…pari că te descurci foarte bine. La mulți ani, Sofia mea! Te iubesc!”, a scris Victor Slav într-o postare pe rețelele de socializare.

Și Bianca Drăgușanu i-a pregătit o surpriză

Sofia a împlinit 10 ani pe data de 26 septembrie, iar Bianca Drăgușanu a avut grijă ca aniversarea fiicei sale să fie una specială.

1/4 Sofia, fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu Foto: Victor Slav - Facebook

Din imaginile publicate de vedetă pe rețelele sociale se observă că sărbătorita a avut parte de două torturi, unul dintre ele fiind unul spectaculos, cu două etaje. Bianca s-a fotografiat alături de fiica sa și de apropiații care le-au fost alături la petrecere.

Chiar dacă Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu de mult timp, Sofia a rămas cea mai importantă legătură dintre cei doi. De-a lungul anilor, ambii au mai publicat imagini din momentele importante din viața fiicei lor, iar aniversarea de 10 ani nu putea trece neobservată.