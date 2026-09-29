Dana Roba, pregătită să intre în rolul de ispită la „Insula Iubirii”! Ce condiție pune pentru a participa

Dana Roba ia în calcul o nouă provocare și nu exclude posibilitatea de a participa la „Insula Iubirii”, în rolul de ispită. Make-up artista, care este singură în prezent, ar fi dispusă să experimenteze formatul emisiunii și să le testeze relațiile concurenților, însă are o condiție importantă înainte de a accepta oferta. Vedeta a vorbit și despre bărbatul alături de care și-ar dori să își refacă viața sentimentală.

Dana Roba ar accepta să participe ca ispită la „Insula Iubirii” Foto: Instagram

În ultimii trei ani, viața Danei Roba s-a schimbat radical. Make-up artista a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost agresată de fostul soț, însă a reușit să se recupereze și să se întoarcă la cele două fiice și la afacerea pe care o conduce de mulți ani.

Ulterior, vedeta și-a acordat mai multă atenție, a trecut prin mai multe transformări fizice și a avut câteva relații sentimentale, care nu au avut însă finalul dorit. În prezent, aceasta este singură, iar o eventuală participare la un reality show ar putea reprezenta o experiență inedită.

Recent, Dana Roba a vorbit despre posibilitatea de a deveni ispită în următorul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Make-up artista nu exclude această variantă, însă a precizat că decizia depinde de situația sa sentimentală de anul viitor.

„Anul viitor dacă aș fi într-o relație, să zicem, nu aș vrea să particip la ispită la Insula Iubirii. Dacă aș fi tot singură, da... de ce nu? Aș vrea. Cred că nu am nimic de pierdut, cred că este o experiență nouă”, a declarat Dana Roba, într-un video publicat pe Instagram.

Ce își dorește Dana Roba de la viitorul iubit

Pe lângă posibilitatea unei apariții televizate, make-up artista a dezvăluit și ce așteptări are de la următorul partener. După experiențele sentimentale din ultima perioadă, vedeta pare să aibă criterii bine stabilite atunci când vine vorba despre bărbatul care ar putea să o cucerească.

Dana Roba a mărturisit că își dorește un bărbat înalt, preferabil cu ochii deschiși la culoare. Mai mult, aceasta a recunoscut că relația anterioară i-a schimbat preferințele în materie de aspect fizic.

„Genul meu de bărbat este obligatoriu înalt. Cel mai mic pentru mine ar fi 1.80... 1.85 maxim. Mai mic de atât nu aș vrea. De când am fost cu Elie, care are 1.96 și est superb, nu mai pot să văd bărbații mici de înălțime. Dacă are și ochii deschiși la culoare, deja... e prea mult, e exagerat de frumos”, a declarat Dana Roba.

Rămâne de văzut dacă vedeta va accepta invitația de a participa la „Insula Iubirii” și dacă își va găsi, până anul viitor, un nou partener de viață.