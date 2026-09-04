Jaguarul de la „Insula Iubirii”, dezbrăcat de secrete: „Sunt 80 la sută tatuat” Ce gen de femeie îi intră la suflet?

George Ivănescu, zis și Jaguarul, a reușit anul trecut să fie unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de la „Insula Iubirii”. În sezonul 10, celebrul deja Jaguarul revine ca ispită! Iată ce dezvăluiri a făcut acesta, într-un interviu savuros acordat în exclusivitate pentru Click!

George Ivănescu, zis Jaguarul, are 35 de ani și deține afaceri în domeniul HORECA. Acesta a demonstrat cu prisosință, încă din sezonul trecut, că poate îmbina replicile virale cu momentele de seriozitate. Acum revine în forță ca ispită la „Insula Iubirii”.

Foto: Click!

Click!: George, ești iată pentru a doua oară la „Insula Iubirii”? Îți place rolul de ispită, să înțeleg…

George Jaguarul: Da, anul acesta, vin cu provocarea supremă: Jaguarul e pentru a doua oară la „Insula Iubirii”.

Click!: Spune-mi de unde numele acesta de Jaguarul?

George Jaguarul: Numele Jaguarul vine din Italia, de la frații mei. E porecla pe care mi-au dat-o ei. Eu locuiesc la mare și merg prin cluburi, unde stau mereu la pândă. Jaguarul nu atacă victima, victimele vin la jaguar. Așa sunt și eu: exact ca un jaguar! Mereu la pândă!

Click!: Faci oarecum pe inaccesibilul? Care e secretul tău?

George Jaguarul: Secretul meu cred că e look-ul acesta de baby face, fără barbă, la 35 de ani arăt mult mai tânăr așa. Eu sunt ca Steaua polară, toți o pot vedea dar nimeni nu poate atinge!

Click!: Ești tatuat în întregime? Jaguarul unde este?

George Jaguarul: Am două tatuaje cu jaguar. Ca și proporție, nu-mi dau seama, cred că aproximativ 80 la sută din corpul meu e tatuat, vreau să fie sută la sută. Urechile nu sunt încă tatuate, dar am spatele capului peste tot desenat. Cel mai tare cel mai tare m-a durut tatuajul de pe gât!

Click!: Ce aduce nou Jaguarul sezonul acesta? E mai periculos, mai potolit?

George Jaguarul: În sezonul cu numărul doi, o să îl vedem mai mult pe George și Jaguarul îl scoatem doar atunci când trebuie.

Click!: Toată lumea care te-a văzut în primul sezon a fost de părere că tu de fapt joci un rol pe ecran? Așa e?

George Jaguarul: Am auzit și eu foarte multe lucruri. Fiecare e liber să zică ce vrea. Eu zic că sunt un om normal. Dimineața, când mă trezesc și mă duc la business-urile mele, intru înăuntru, stau cu directorul la masă, cu altă lume.



Foto: Click!

„Eu nu am venit la Insula Iubirii să despart pe cineva”

Click!: Cu ce te ocupi în viața de zi cu zi?

George Jaguarul: Sunt o persoană normală, nici eu nu știu unde să încep! Fac mai multe lucruri. Sunt antreprenor, să zicem. M-am mutat în România de doi ani, am venit aici să fac o afacere în mall, în Deva. Dar, după aceea a trebuit să plec pe insulă!

Click!: Cu ce o să se diferențieze acest sezon de cel trecut în care te-am văzut?

George Jaguarul: Hai să lăsăm imaginația să danseze! O să fie bombă!

Click!: E greu să fii ispită? Să despărți cupluri?

George Jaguarul: Eu nu am venit la emisiune să despart pe cineva! Pe mine m-au înscris prietenii din Italia la acest show, nu auzisem de el pentru că eu nu urmăream emisiunile din România. Dar, dacă ei au zis toți că mi se potrivește, am zis că trebuie să știe ei ceva.

Mie îmi place să fiu mereu în centrul atenției, să mă salute toată lumea și lumea din câte am văzut are și ea nevoie de mine. Când lipsește Jaguarul de la un party, atmosfera se schimbă!

Click!: Cum arată femeia ideală pentru tine?

George Jaguarul: Femeia ideală pentru pentru mine trebuie să fie o persoană foarte sinceră, care să ne se gândească numai la bani.

Putem să ne mai și plimbăm romantic în parc, să ne iubim, nu-mi plac femeile materialiste. Noroc că mai există și fete super!

Click!: Ai o prietenă acum?

George Jaguarul: O să vedem!