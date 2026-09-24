 Horoscop vineri, 25 septembrie. Zi complicată pentru Gemeni. Săgetătorii au parte de schimbări în plan sentimental
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Horoscop vineri, 25 septembrie. Zi complicată pentru Gemeni. Săgetătorii au parte de schimbări în plan sentimental

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Vineri vine cu provocări, dar și cu oportunități pentru toate cele 12 zodii. Unii nativi sunt îndemnați să fie mai atenți la relațiile cu cei din jur, în timp ce alții trebuie să își concentreze energia asupra sănătății, banilor sau proiectelor aflate în desfășurare. Descoperă ce îți rezervă astrele pentru această zi și la ce ar fi bine să fii atent.

Horoscop vineri, 25 septembrie.
Horoscop vineri, 25 septembrie. Foto: arhiva

Vineri, 25 septembrie. Ce îi așteaptă pe nativi

Berbec

Iubire - Nu evitați subiectele explozive. Aveți argumente și nu vă lăsați ușor intimidați. Păstrați un ton decent.

Sănătate - Nu lăsați problemele de la muncă să vă facă să neglijați propria bunăstare. Cifrele se pot regla, dar cu sănătatea e mai greu.

Bani - Puneți întrebări tehnice. Nu acceptați ajutor de la persoane care nu cunosc teoria.

Taur

Iubire - Atitudinea partenerului vă aduce disconfort, dar e mai bine să țineți cont de ea și să vedeți dacă nu are dreptate.

Sănătate - Rămâneți cu capul pe umeri. Nu urmați calea bătătorită de alții din jur și mergeți pe rutina inițială.

Bani - Luați lucruri care să vă aducă mulțumire, și a ochilor, și laturii pragmatice.

Gemeni

Iubire - Apar scântei de la cele mai neînsemnate afirmații. Dați dovadă de răbdare și nu puneți gaz pe foc. Contrar, mult timp va trece până revine relația la normal.

Sănătate - Faceți un plan de a aborda anumite simptome care acum revin. Nu le mai ignorați.

Bani - Vă ocupați de detaliile de final pentru proiectele în curs și puteți deveni arțăgos. Vă răstiți la cine nu trebuie.

Rac

Iubire - Vă simțiți bine și doar stând în liniște cu prietenii intimi, citind o carte a autorului preferat.

Sănătate - Cufundați-vă în interior și vedeți de ce anume are nevoie organismul. Sunteți cel mai bun doctor pentru voi.

Bani - Mergeți la cumpărături, căutați să vă revigorați garderoba sau look-ul. Investiți în imagine.

Leu

Iubire - Abordați cunoștințele noi cu relaxare și deschidere. Nu intrați în defensivă și alegeți să vă lărgiți cercul de prieteni.

Sănătate - Motivul succesului oricărui tratament este practica. Faceți un stil de viață din regimul urmat și se va rezolva cu bine.

Bani - În viziunea proprie, un profesionist face munca din pasiune. Analizați dacă actualul loc de muncă vă mai aduce această pasiune.

Fecioară

Iubire - Romantismul și conversațiile de la suflet la suflet aprind flacăra în relație.

Sănătate - Nu fiți inflexibili, mergeți la sală, adaptați programul de masă și de odihnă.

Bani - Vă este testat orgoliul și, dacă depășiți ambiția personală, superiorii apreciază.

Balanță

Iubire - Demonstrați că sunteți pregătit să treceți la un alt nivel de implicare și analizați următorii pași de făcut.

Sănătate - Sunteți confuz și vă este din ce în ce mai clar că e necesar sprijinul unui kinetoterapeut sau maseur profesionist.

Bani - Participați la seminarii de comunicare unde să învățați metode de a vorbi, în așa fel încât să fiți ascultat și auzit.

Scorpion

Iubire - Aveți răbdare să cunoașteți persoanele noi. Apropierea prea rapidă vine cu risc de decepție.

Sănătate - Fiți pregătit să abordați practic simptomele apărute. Nu intrați în panică și căutați rațional cauze.

Bani - Sunteți atras de multe lucruri, unele nefolositoare, unele utile, dar pe termen scurt. Faceți-vă doar anumite pofte.

Săgetător

Iubire - Viața sentimentală este animată. Descoperiți noi pasiuni alături de persoane dragi.

Sănătate - Primiți un diagnostic corect și vă simțiți ușurat. Discutați cu terapeutul, legat de conduita de urmat.

Bani - Încrederea și îndrăzneala vă caracterizează mai mult ca de obicei. Puneți în mișcare ideile avute.

Capricorn

Iubire - Sunteți într-o continuă mișcare și vă irită persoanele care au chef de discuții profunde sau de suflet.

Sănătate - Sensibilitatea crescută la mediu vă face hipercritic la curățenie, cu alimentele consumate.

Bani - Munca vă va reduce disconfortul și vă distrage atenția de la propria dispoziție mai apatică.

Vărsător

Iubire - Nu lăsați pe cei din afară să vă demotiveze. Nu reconstruiți strategia personală pentru timpul liber după placul altora.

Sănătate - Puneți-vă în ordine rutina cotidiană. Fiți organizat în program și se vor organiza și gândurile.

Bani - Cheltuielile de aprovizionare cu resurse trebuie drămuite. Nu veți putea să umpleți portofelul rapid.

Pești

Iubire - Informații din auzite vă afectează mai mult decât e cazul. Faceți o strategie de discuții cu persoanele implicate.

Sănătate - E necesar timpul petrecut cu voi înșivă, să vă ocupați de ritualurile de îngrijire personală cu atenție, și nu pe grabă.

Bani - Proiectele în derulare ajung la sfârșitul firesc. Verificați ultimele detalii.

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