 Cum îți păstrezi relația de cuplu după ani de zile. Metoda 2:2:2
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Cum îți păstrezi relația de cuplu după ani de zile. Metoda 2:2:2

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Viața de cuplu se poate schimba odată cu trecerea anilor. Programul aglomerat, responsabilitățile zilnice și timpul petrecut în jurul acelorași activități pot face ca partenerii să ajungă să petreacă tot mai puțin timp de calitate împreună.

Cuplu
Cuplu Foto: Istock

Pentru cuplurile care vor să evite instalarea rutinei există o metodă simplă, cunoscută sub numele de regula 2:2:2. Ideea pornește de la trei intervale de timp care ar trebui transformate în ocazii pentru reconectare: două săptămâni, două luni și doi ani.

Metoda presupune ca partenerii să își acorde timp pentru o întâlnire în doi o dată la două săptămâni, să plece într-o escapadă de weekend la fiecare două luni și să organizeze o vacanță de aproximativ o săptămână, doar în doi, o dată la doi ani, spun specialiștii citați de diva.aktuality.

Două săptămâni până la următoarea întâlnire în doi

Primul pas al regulii este și cel mai ușor de pus în practică. O dată la două săptămâni, partenerii ar trebui să își rezerve câteva ore în care să fie împreună fără alte responsabilități.

Nu este nevoie de o cină într-un restaurant scump sau de o activitate complicată. O plimbare, o cafea băută în liniște, o seară la cinema sau chiar o ieșire într-un loc preferat pot deveni ocazii pentru ca cei doi să se concentreze unul asupra celuilalt.

Ideea principală este ca timpul respectiv să nu fie ocupat de telefoane, probleme de serviciu, treburi casnice sau alte obligații. Câteva ore în care atenția este acordată exclusiv partenerului pot contribui la păstrarea sentimentului de apropiere.

Pentru cuplurile care au copii, un astfel de moment poate fi cu atât mai important, deoarece responsabilitățile familiale ajung uneori să ocupe cea mai mare parte a zilei.

O escapadă la fiecare două luni poate rupe rutina

Al doilea nivel al metodei presupune o ieșire mai lungă. La fiecare două luni, partenerii sunt încurajați să petreacă împreună un weekend departe de casă.

Nici de această dată nu este obligatoriu un buget mare. O noapte la o pensiune, o cabană într-o zonă liniștită sau o excursie într-un oraș aflat la câteva ore distanță pot fi suficiente.

Schimbarea decorului poate ajuta cuplul să iasă, măcar temporar, din programul obișnuit. În loc să se concentreze pe facturi, cumpărături, muncă sau alte sarcini, cei doi au ocazia să se bucure de activități făcute împreună.

Astfel de escapade pot deveni și momente în care partenerii își fac timp pentru conversații pe care, în timpul unei săptămâni obișnuite, le amână.

Vacanța în doi, o dată la doi ani

Ultima etapă a regulii 2:2:2 presupune o vacanță mai lungă, de aproximativ o săptămână, doar pentru cei doi parteneri. Aceasta ar trebui organizată o dată la doi ani.

Scopul este diferit de cel al unei simple ieșiri de weekend. O vacanță mai lungă oferă suficient timp pentru relaxare, descoperirea unui loc nou și crearea unor amintiri comune.

Partenerii pot alege o destinație pe care și-au dorit de mult să o viziteze sau pot opta pentru un loc simplu și liniștit. Important este ca această perioadă să fie dedicată relației și timpului petrecut împreună.

O astfel de pauză de la responsabilitățile zilnice poate reprezenta și o ocazie pentru ca partenerii să își amintească de perioada în care relația lor se afla la început.

Regula nu presupune cheltuieli mari

Una dintre ideile importante ale metodei este că apropierea dintre parteneri nu depinde de bugetul disponibil.

O întâlnire poate însemna un picnic, o plimbare sau o seară petrecută împreună fără telefoane. Un weekend poate fi organizat într-o localitate din apropiere, iar pentru o vacanță de o săptămână pot fi alese variante adaptate posibilităților financiare ale fiecărui cuplu.

În acest caz, accentul cade pe timpul oferit relației, nu pe valoarea activității sau pe suma cheltuită.

Planificarea acestor momente poate avea și un alt efect. Faptul că există în calendar o întâlnire sau o escapadă pe care cei doi o așteaptă poate aduce un sentiment de anticipare și poate oferi cuplului un obiectiv comun în afara responsabilităților de zi cu zi.

De ce poate fi utilă metoda 2:2:2

Rutina nu dispare întotdeauna de la sine, mai ales într-o relație de lungă durată. Tocmai de aceea, stabilirea unor momente dedicate exclusiv cuplului poate contribui la păstrarea unei legături apropiate.

Timpul petrecut împreună le oferă partenerilor ocazia să discute, să își amintească lucrurile care i-au apropiat la început și să descopere din nou interese comune.

Un alt avantaj este faptul că regula transformă timpul în doi într-o prioritate planificată, nu într-o activitate care rămâne mereu pentru „când va fi timp”.

Pentru unele cupluri, poate fi suficientă chiar adaptarea principiului la propriul program. Intervalele de două săptămâni, două luni și doi ani pot fi modificate atunci când situația financiară sau timpul disponibil nu permit respectarea exactă a regulii.

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