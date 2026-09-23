Schimbarea sezonului îți pune organismul la încercare. Cum îți ajuți corpul să facă față stresului

Schimbarea de sezon și ritmul alert epuizează corpul prin lipsa luminii și stres. O alimentație caldă, bogată în nutrienți de sezon, alături de odihnă și obiceiuri zilnice sănătoase, reface rapid energia și întărește imunitatea în fața virozelor.

Ghid de pregătire a organismului pentru schimbările de sezon Foto: pexels

Oscilațiile bruște de temperatură, scurtarea zilei și aglomerația proiectelor de la birou sau din familie pun la grea încercare rezistența fizică și psihică. În perioadele de tranziție sezonieră, stările de moleșeală, dificultățile de concentrare și vulnerabilitatea în fața virozelor devin tot mai prezente.

Reacția organismului la tranziția sezonieră și stresul prelungit

Corpul uman este direct conectat la ritmurile biologice ale naturii. Modificarea duratei de expunere la soare și fluctuațiile de umiditate influențează producția hormonală, calitatea somnului și reactivitatea sistemului imunitar.

Când aceste schimbări se suprapun peste un program încărcat, glandele suprarenale eliberează cantități mari de cortizol și adrenalină.

Menținerea unui nivel crescut de stres pe termen lung fragilizează barierele mucoaselor respiratorii, făcând căile mai receptive la virusuri și bacterii. Corpul transmite semnale clare când resursele sale sunt suprasolicitate: trezirea cu o senzație accentuată de oboseală în pofida orelor suficiente de odihnă, stări de apatie, uscăciunea căilor nazale sau tulburări gastrice provocate de mesele luate pe grabă, potrivit usatoday.com.

Alimentația caldă și nutrienții de sezon: scutul de protecție internă

Susținerea imunității în perioadele solicitante începe din farfurie, printr-o strategie nutrițională menită să reducă inflamația și să asigure aportul optim de micronutrienți esențiali.

Mâncărurile calde și ușor digerabile capătă un rol de bază, preluând o parte din efortul aparatului digestiv și menținând temperatura internă optimă. Supele dense de legume, ciorbele tradiționale și tocănițele gătite la foc lent reprezintă alegeri ideale în aceste săptămâni.

Pentru a reface rezervele de antioxidanți și a menține echilibrul microbiomului, este recomandat un consum consecvent de:

Fructe și legume bogate în vitamina C și fitonutrienți, precum cătina, măceșele, citricele, dovleacul plăcintar, rădăcinoasele și frunzele verzi;

Proteine cu valoare biologică ridicată și grăsimi sănătoase din pește gras, ouă, nuci și semințe, esențiale pentru repararea celulară;

Produse lactate fermentate, precum chefirul sau iaurtul simplu, care colonizează benefic flora intestinală și întăresc prima linie a apărării imunitare.

Hidratarea și somnul, importante pentru organism în sezonul rece

Când temperaturile scad, este important să nu reduci consumul de lichide. Aerul uscat din încăperile încălzite și schimbările de temperatură pot afecta mucoasele nazale și ale gâtului. Apa, ceaiurile din plante și supele clare pot contribui la menținerea unei hidratări corespunzătoare.

La fel de important este și somnul, care îi oferă organismului timpul necesar pentru refacere. Un program de odihnă cât mai regulat, aerisirea camerei înainte de culcare și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor pot ajuta la un somn mai bun.

În perioadele aglomerate, când alimentația echilibrată poate fi mai greu de menținut, organismul are nevoie de nutrienți dintr-o dietă variată. O alimentație diversificată, alături de odihnă și hidratare, poate susține buna funcționare a organismului.