Ce pune Carmen Brumă în pachețelul de școală. Rețeta de biscuiți pentru copii și alimentele pe care le recomandă vedeta toamna

Odată cu începutul școlii și venirea toamnei, părinții se confruntă din nou cu două mari provocări: ce le pun copiilor în pachețel și cum îi ajută să aibă o alimentație echilibrată în sezonul virozelor.

1/7 Carmen Brumă (49 de ani), vedetă TV și specialist în nutriție, vine cu o serie de recomandări simple și ușor de aplicat Foto: click.ro

Carmen Brumă (49 de ani), vedetă TV și specialist în nutriție, vine cu o serie de recomandări simple și ușor de aplicat. Aceasta explică ce ar trebui să conțină pachețelul unui școlar, ce alimente de sezon merită introduse în meniu și oferă inclusiv o rețetă de biscuiți cu ovăz și merișoare pentru momentele în care cei mici cer ceva dulce.

Carmen Brumă s-a implicat în această perioadă și în educația nutrițională a copiilor, prin Akademia Kinderland, proiect dezvoltat alături de Asociația Plan B, organizație neguvernamentală. Practic, o adevărată școală mobilă de nutriție, în care cei mici descoperă, prin jocuri educative, cum să facă alegeri alimentare mai bune.

Carmen Brumă: „Educația nutrițională a copiilor este o cauză în care cred cu tărie”

Pentru Carmen Brumă, preocuparea pentru alimentația celor mici nu este una nouă.

„M-am alăturat cu mare bucurie proiectului, pentru că educația nutrițională a copiilor este o cauză în care cred cu tărie și pe care o promovez de mulți ani. În toamna trecută am lansat ghidul «Părinți și copii versus kilograme», iar această campanie a venit ca o continuare naturală a preocupărilor mele”, spune Carmen Brumă.

Iar toamna, când copiii se întorc în colectivitate, atenția acordată alimentației devine cu atât mai importantă.

Ce recomandă Carmen Brumă pentru imunitatea copiilor toamna

O parte dintre aliații din farfuria celor mici sunt chiar alimentele de sezon. Carmen Brumă recomandă surse naturale de vitamine și minerale și enumeră câteva dintre cele mai accesibile: dovleac, cartof dulce, sfeclă roșie, ardei, mere și pere.

Un rol important îl acordă și sănătății intestinale.

„Un alt secret extrem de important este sănătatea microbiomului intestinal. 70–80% din imunitatea noastră se află în intestine, așa că avem nevoie de un microbiom fericit, așa cum îi învățăm și pe copii în caravana Akademia Kinderland. Pentru un «microbiom fericit» avem nevoie de fibre, de alimente fermentate și de diversitate mare în meniul nostru. Cu cât mai multe culori, cu atât mai bine”, explică vedeta.

Ideea pe care Carmen Brumă încearcă să le-o transmită celor mici este una simplă: mâncarea sănătoasă nu trebuie transformată într-o corvoadă.

„Nutriția nu trebuie să fie complicată și rigidă. Asta le arătăm copiilor prin jocuri educative în caravana Akademia Kinderland”, mai spune vedeta TV. "Eu aleg să merg înainte. Sunt studentă!”, ne anunța vedeta pe 13 septembrie care studiază acum la Facultatea de Nutriție și Dietetică.

Ce trebuie să conțină pachețelul de școală

Și ajungem la întrebarea pe care și-o pun dimineață de dimineață foarte mulți părinți: ce îi pun copilului la școală?

Potrivit recomandărilor oferite de Carmen Brumă, varietatea este esențială.

„Un pachețel sănătos pentru copil ar trebui să conțină alimente din cel puțin trei-patru categorii principale: o sursă de carbohidrați complecși — pâine sau cereale integrale —, o sursă de proteine — ou, brânză, pui, leguminoase —, fructe sau legume proaspete și, ideal, un lactat sau o alternativă fortificată cu calciu”, spune prezentatoarea TV devenită un adevărat nutriționist cu școală și patalama.

Carmen Brumă vorbește și despre un echilibru orientativ între cereale, legume și proteine, cu accent pe produse cât mai puțin procesate.

Pentru copiii de vârstă școlară, ea indică drept reper aproximativ 275–300 de calorii pentru un pachețel, la care se pot adăuga alte 150–200 de calorii în zilele în care copilul are activitate sportivă intensă. Vedeta subliniază însă că aceste cifre reprezintă un ghid general, nu o regulă rigidă, necesarul unui copil putând varia.

Și mai există o condiție foarte practică: mâncarea trebuie să fie ușor și sigur de transportat, dar și simplu de consumat la școală.

Ce facem atunci când copilul cere ceva dulce? Biscuiții lui Carmen Brumă

Carmen Brumă nu scoate complet dulcele din ecuație. Pentru pachețel propune o variantă pregătită acasă: biscuiți cu ovăz și merișoare. Iar lângă ei, un fruct, despre care spune că rămâne întotdeauna prima opțiune.

Pentru biscuiți sunt necesare:

60 g fulgi de ovăz;

2 linguri de fulgi de cocos;

100 g merișoare;

1 ou;

1 banană;

1 lingură de unt de arahide;

1 lingură de îndulcitor, opțional;

esență de vanilie.

Ingredientele oferă astfel o alternativă simplă pentru pachețel, iar îndulcitorul poate fi eliminat complet din rețetă.

Pentru Carmen Brumă, însă, miza este mai mare decât alcătuirea unui sandviș sau alegerea unei gustări. Prin proiectul Akademia Kinderland, aceasta încearcă să-i familiarizeze pe copii de mici cu ideea de diversitate alimentară și să le explice nutriția într-un limbaj pe care îl pot înțelege.

Iar regula de toamnă poate rămâne una foarte simplă: mai multe culori în farfurie, alimente cât mai puțin procesate, un pachețel echilibrat și fără transformarea mâncării într-o listă interminabilă de interdicții.