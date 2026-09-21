 5 zodii își schimbă radical viața amoroasă. Venus în Scorpion aduce schimbări și pe plan financiar și personal
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5 zodii își schimbă radical viața amoroasă. Venus în Scorpion aduce schimbări și pe plan financiar și personal

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Venus intră în Scorpion și aduce schimbări importante pentru cinci zodii, până pe 25 octombrie 2026. În următoarea perioadă, nativii din Scorpion, Taur, Balanță, Leu și Vărsător pot avea parte de transformări în plan sentimental, financiar sau personal. Unii își pot consolida relațiile, în timp ce alții își pot schimba prioritățile, modul în care se raportează la bani sau chiar viziunea asupra succesului.

Horoscop.
Horoscop. Foto: Shutterstock

1. Scorpion

Urmează o perioadă în care te vei afla în centrul atenției, Scorpionule, iar după ultimii ani marcați de haos și schimbări, lucrurile încep, în sfârșit, să intre pe un făgaș mai bun. Venus se află în semnul tău și îți aduce o energie favorabilă atât în plan sentimental, cât și financiar.

„Acesta este un tranzit foarte bun pentru a-ți aprofunda sentimentele, pentru a te conecta cu adevărat la intimitate și pentru a crea o conexiune”, a explicat astrologul May, potrivit YourTango.

2. Taur

Pregătește-te să intri într-o perioadă de autocunoaștere, Taurule. Schimbările care urmează te pot ajuta să îți înțelegi mai bine dorințele, temerile și nevoile, iar acest proces te poate conduce către o poveste de dragoste importantă.

Dacă ești singur, există posibilitatea să întâlnești o persoană specială, în timp ce, dacă ești deja într-o relație, legătura dintre voi se poate aprofunda sau poți încheia povestea în care te afli. În această perioadă vei fi mai pregătit să îți înfrunți temerile și nesiguranțele și să privești cu mai multă claritate ceea ce îți dorești de la viața sentimentală.

„S-ar putea chiar să te întrebi dacă persoana pe care alegi să o ai alături se potrivește cu viața pe care ți-o dorești”, a adăugat May.

3. Balanță

Pentru tine, Balanță, perioada următoare vine cu schimbări importante în plan financiar. Venus îți poate aduce mai multă încredere în propriile forțe și în valoarea pe care o ai, iar curajul de a te face remarcat și de a-ți exprima creativitatea poate deschide noi oportunități.

„Ieși în față, pentru că felul în care te exprimi și cât de mult îți recunoști propria valoare te vor ajuta cu adevărat să îți îmbunătățești situația financiară”, a explicat astrologul May.

4. Leu

Leule, Venus aduce o energie favorabilă în viața de familie și în spațiul casei. Este posibil să faci schimbări în locuință, să primești musafiri sau chiar să achiziționezi lucruri noi pentru casa ta. După o perioadă cu mai multe frământări emoționale, liniștea începe să își facă loc în viața ta, iar acest tranzit te poate ajuta să înțelegi mai bine și anumite tipare din relațiile tale.

„Fii atent la lucrurile care îți declanșează anumite reacții pe parcursul acestui tranzit, astfel încât să poți ieși din anumite tipare”, a spus May.

5. Vărsător

Vărsătorule, după o perioadă în care ai simțit că stagnezi, atât în carieră, cât și în viața personală, urmează o etapă a transformării. Pot apărea oportunități de promovare, succes și recunoaștere, însă schimbarea este mai profundă decât atât: începi să îți redefinești inclusiv ideea despre ce înseamnă succesul pentru tine.

„S-ar putea chiar să îți dai seama că versiunea succesului pe care ți-o doreai în trecut nu se mai potrivește deloc cu persoana care devii acum”, a explicat astrologul.

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