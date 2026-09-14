 Carmen Brumă, decizie surprinzătoare la 49 de ani. „N-am reușit să scap de gândul ăsta”
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Carmen Brumă, decizie surprinzătoare la 49 de ani. „N-am reușit să scap de gândul ăsta”

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Carmen Brumă vrea să se întoarcă pe băncile facultății, chiar dacă a terminat deja facultatea. La 49 de ani, soția lui Mircea Badea a absolvit cu succes Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București și are noi planuri.

Carmen Brumă.
Carmen Brumă. Foto: Instagram

Nutriționista și-a fixat noi obiective după terminarea masteratului. Carmen Brumă se declară extrem de mândră și așteaptă cu nerăbdare să revină pe băncile școlii. La ce facultate s-a înscris aceasta.

Carmen Brumă, o nouă facultate la 49 de ani

Carmen Brumă a finalizat cu succes Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (UMFCD) București. Din cele nouă examene, aceasta a obținut nota maximă la opt dintre acestea, iar acum își dorește și mai mult.

Astfel, partenera lui Mircea Badea a decis să nu se oprească aici cu studiile și să meargă la Facultatea de Nutriție și Dietetică tot la UMFCD, ceea ce ar însemna încă trei ani pe băncile școlii. Așadar, Carmen Brumă recunoaște că pe 1 august s-a apucat de învățat pentru examen.

„Poate că asta e una dintre cele mai bune definiții ale evoluției: să continui să înveți, să fii curios și să nu te oprești doar pentru că ai ajuns la o anumită vârstă”, a mărturisit Carmen Brumă pe rețelele de socializare.

Nutriționista a intrat la buget

În acest context, soția prezentatorului susține că nu i-a fost ușor, deoarece materia a fost una grea. A avut momente în care s-a întrebat de ce face toate acestea, însă a continuat să învețe, iar pe 11 septembrie s-a prezentat la examen. Deși erau câte trei candidați care se băteau pe un loc, Carmen Brumă a reușit să intre la buget pe locul 19, din 124 de candidați.

„Materia grea și „neprietenos” prezentată... Ca să fiu elegantă. Am împărțit-o, am desenat-o, am făcut scheme, asocieri, sute de grile, am avut momente în care mi-am zis „dar ce-mi trebuie mie asta?”, dar... Pe 11 septembrie m-am prezentat la examen. Greu. 3 candidați pe un loc, o parte dintre ei învățau materia de 1-2 ani cu meditații.

S-au afișat rezultatele. Am reușit să intru a 19-a din 124. Sincer, habar nu am cum o să mă descurc cu 3 ani de facultate la zi, dar deocamdată sunt tare mândră de mine. Într-o lume preocupată tot mai mult de longevitate și de metode din ce în ce mai complicate de a o obține, cred că uităm una dintre cele mai valoroase forme de a rămâne „viu”: să înveți, să fii curios, să aprofundezi și să-ți urmezi pasiunile. La vârsta mea și a ta, oricare ar fi ea, e vârsta ideală să începi ceva care are sens pentru tine. Vă pupă studenta!”, a mai scris Carmen Brumă pe Instagram.

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