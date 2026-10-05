 Nu se descurcă singură! Kim Kardashian are o „armată” de bone pentru cei patru copii ai ei!
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Nu se descurcă singură! Kim Kardashian are o „armată” de bone pentru cei patru copii ai ei!

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Vedeta de reality show duce o viață în care extravaganța și responsabilitățile parentale se împletesc în fiecare zi. Cum face față provocărilor?

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Foto: Instagram

North, în vârstă de 13 ani, Saint, de 10 ani, Chicago, de 8 ani, și Psalm, de 7 ani, beneficiază de sprijinul unei echipe întregi chiar și atunci când copiii sun cu unul dintre părinți, Kim sau Kanye West. Însă Kardashian insistă că este implicată activ în creșterea lor, cu toate că, atunci când copiii sunt cu ea, una dintre bone este mereu disponibilă, prin rotație. Câte bone are în total? 5!!

Chiar și cu ajutorul unei întregi echipe, Kim spune că păstrează pentru ea unele dintre cele mai importante responsabilități de părinte. Astfel, ea își duce și își ia copiii de la școală și, în fiecare seară, familia se reunește obligatoriu la cină.

„Sunt un părinte moderat de strict”

Într-un interviu recent, Kim Kardashian a vorbit și despre stilul său de parenting. Vedeta de 45 de ani se descrie ca un părinte „moderat de strict”, dar spune că este extrem de răbdătoare și iubitoare cu cei mici. Ea a mărturisit că încă le permite copiilor să doarmă în patul ei atunci când își doresc și că le citește povești în fiecare seară.

Kim Kardashian sursa foto Instagram jpg
Foto: Instagram

Așadar, în ciuda celor cinci persoane care o ajută cu creșterea copiilor, Kim Kardashian încearcă să păstreze o rutină de familie și să fie prezentă în momentele importante din viața copiilor. Probabil de aceea se și simte copleșită uneori! Așa se plângea de curând, când îi bătea obrazul fostului ei soț, rapperul Kanye West, care nu este un tată implicat 100% în viața copiilor lui.

Creșterea celor patru copii vine și cu provocarea de a colabora cu Kanye West, care suferă de tulburare bipolară, dar refuză să ia tratament, de teamă că-și va pierde creativitatea. Kim Kardashian a divorțat de celebrul muzician în 2022, după o căsnicie începută în 2014, iar acum încearcă să se înțeleagă cu el în privința copiilor.

Totuși, chiar și atunci când Kanye are altceva de făcut, nu e ca și cum Kim trebuie să le gătească copiilor, să facă teme cu ei și să le asigure singură hainele curate, activitățile extrașcolare și o educație vastă. Are tot felul de specialiști pe lângă ea pentru asta – de la cele 5 bone, la bucătari, meditatori, instructori, animatori, menajere, etc.

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