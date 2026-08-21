Azi împlinește 70 de ani! Cum își menține Kim Cattrall sex appeal-ul la aproape 30 de ani de la „Totul despre sex”

Au trecut aproape trei decenii de când Kim Cattrall a cucerit publicul în rolul apetisantei Samantha Jones din „Totul despre sex” și parcă… nimic nu s-a schimbat pentru actrița de 70 de ani.

Astăzi, pe 21 august, Kim Cattrall împlinește 70 de ani, ocazie cu care trece în revistă secretul sex appeal-ului ei. Nu deține vreo soluție miraculoasă anti-aging, ci are o atitudine onestă față de îmbătrânire. Ce presupune asta?

În cea mai bună versiune a ei

De-a lungul anilor, Kim și-a schimbat perspectiva asupra îmbătrânirii. Dacă, în trecut, vorbea despre acceptarea vârstei, astăzi recunoaște că folosește tratamente estetice precum Botoxul și fillerele.

Într-un interviu pentru „The Sunday Times”, actrița a explicat că imaginea face parte din profesia ei și că își îngrijește trupul atât din motive personale, cât și profesionale. Mesajul ei pentru cei care iau în calcul intervențiile estetice este simplu: alege un medic bun și caută să arăți ca tine, doar într-o formă îmbunătățită.

Mai puțin machiaj, mai multă protecție

Kim Cattrall pune mare accent pe îngrijirea pielii. Printre ingredientele preferate se numără vitamina C, peptidele și retinolul, pe care le consideră esențiale pentru un ten luminos și ferm. În plus, nu renunță niciodată la crema cu protecție solară și la hidratarea zilnică.

Interesant este și faptul că, odată cu înaintarea în vârstă, a redus cantitatea de machiaj pe care o folosește. Actrița spune că preferă să lase pielea să respire și consideră că un look natural este mult mai sofisticat decât unul încărcat.

Mișcare lentă și susținută, nu exerciții dure

Silueta tonifiată a lui Kim este rezultatul consecvenței, nu al antrenamentelor epuizante. Ea face cardio de trei-patru ori pe săptămână și practică așa-numitul „physio yoga”, o combinație între fizioterapie și yoga, menită să întărească musculatura și să protejeze articulațiile.

În locul alergărilor intense, preferă plimbările lungi, pe care le consideră la fel de eficiente pentru sănătatea cardiovasculară. De asemenea, înotul face parte din rutina sa, fiind o formă de mișcare blândă cu genunchii și spatele.

Alimentația, aliatul unui ten întinerit

Kim urmează principiile dietei antiinflamatoare Perricone, bazată pe alimente bogate în nutrienți și ingrediente care reduc inflamația din organism. Deși adoră pastele, usturoiul, carnea gătită lent și legumele, spune că echilibrul este cheia.

Actrița mărturisește că are un apetit mare, însă și-a învățat corpul să funcționeze după regula moderației: dacă într-o zi își face toate poftele, în următoarea compensează prin alegeri mai ușoare și mai sănătoase.

Cel mai important secret: încrederea în sine

Poate cel mai seducător atu al lui Kim Cattrall nu este tenul impecabil sau silueta, ci atitudinea. Ea spune că cea mai valoroasă lecție învățată la 70 de ani este răbdarea și bucuria de a-și aprecia propriile realizări.

foto - Profimedia