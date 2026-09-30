 Ce să știi despre augmentarea buzelor și detaliile care îți schimbă complet trasăturile feței
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Ce să știi despre augmentarea buzelor și detaliile care îți schimbă complet trasăturile feței

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Multe femei își doresc buze mai pline și mai bine definite, apelând la cabinetele de estetică pentru o schimbare de imagine rapidă. Tehnologiile actuale permit obținerea unor rezultate spectaculoase fără intervenții chirurgicale complexe, păstrând în același timp un aspect natural. Pentru ca rezultatul final să fie cel dorit, trebuie să înțelegi exact ce presupune fiecare metodă în parte și ce riscuri există.

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Foto: magnific

Piața de infrumusețare oferă soluții atât temporare, cât și permanente, de la clasicele injectări până la operații de lifting facial. Decizia corectă depinde de anatomia buzelor tale, de starea de sănătate și de așteptările pe care le ai de la medicul specialist.

Opțiuni de augmentare a buzelor

Injectarea cu acid hialuronic rămâne opțiunea preferată de majoritatea femeilor datorită timpului scurt de realizare și a riscurilor reduse. Acidul hialuronic este o substanță prezentă în mod natural în organism, iar efectul vizibil durează între șase luni și un an. Dacă rezultatul nu te mulțumește, medicul poate dizolva rapid substanța cu ajutorul unei enzime speciale.

Pentru rezultate de lungă durată, transferul de grăsime proprie reprezintă o alternativă eficientă. Medicul recoltează o cantitate mică de țesut adipos din zona abdomenului, îl procesează și îl injectează în buze, oferind un volum natural care se menține peste cinci ani. Opțiunile permanente includ implanturile din silicon sau procedura de lip lift, prin care chirurgul îndepărtează o fâșie mică de piele de sub nas pentru a ridica buza superioară.

Ce se întâmplă în timpul intervenției

Nu orice persoană reprezintă un candidat ideal pentru mărirea buzelor, iar evaluarea stării de sănătate este un pas eliminatoriu. De exemplu, implanturile nu se recomandă persoanelor cu buze extrem de subțiri sau asimetrice. Pentru a efectua procedura în siguranță, trebuie să ai o stare generală bună, să nu suferi de diabet, lupus sau infecții active și să renunți la fumat cu câteva zile înainte.

Timpul petrecut în cabinet variază în funcție de tehnica aleasă. Injectarea cu acid hialuronic durează între 10 și 30 de minute și se realizează sub anestezie locală. În schimb, transferul de grăsime sau procedurile chirurgicale pot dura până la 90 de minute și necesită o perioadă mai lungă de pregătire.

Regulile stricte de îngrijire după procedură 

Recuperarea depinde direct de atenția pe care o acorzi recomandărilor primite de la medic. În primele zile, consumă doar alimente moi, dormi pe o pernă mai înaltă pentru a reduce umflăturile și evită mișcările exagerate ale feței. Aplicarea compreselor cu gheață ajută la diminuarea stărilor de disconfort și previne formarea hematoamelor mari.

Chiar dacă reacțiile adverse sunt rare atunci când lucrezi cu un medic experimentat, pot apărea umflături, vânătăi, roșeață sau mici asimetrii temporare. În cazuri izolate, pacienții pot dezvolta infecții sau reacții alergice locale. La primul semn neobișnuit, contactează imediat medicul chirurg pentru a primi tratamentul potrivit.

Editor: Raluca Toma

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