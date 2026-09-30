2 cuvinte pe care consilierii maritali le-ar interzice cuplurilor când se ceartă

În certurile din cuplu, este tentant să arunci cu reproșuri. Alegerea cuvintelor nu este tocmai aspectul la care te gândești atunci când mai ai și alte treburi în casă de făcut. Psihoterapeuții care oferă consiliere maritală atrag atenția că două cuvinte trebuie evitate în mod special.

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Consilierii maritali sunt de părere că folosirea unor cuvinte precum „întotdeauna” și „niciodată” poate aduce mai multe probleme de cuplu. Melissa Paul, terapeut licențiat american, specializat în relații și terapie de cuplu are o abordare bazată pe dovezi, cu scopul de a ajuta indivizii și cuplurile să se reconecteze, să consolideze încrederea și să creeze schimbări semnificative și de durată. Ea a menționat că anumite cuvinte pot avea un efect negativ în cuplu.

Problema cu „întotdeauna” și „niciodată”

Când sunt aduse în discuție cuvinte precum „întotdeauna” și „niciodată”, partenerul căruia i se adresează aude toate lucrurile pe care le face greșit Rezultatul? Defensivitatea în loc de ascultare și o escaladare a emoțiilor. Când unul dintre parteneri spune: „Nu golești niciodată mașina de spălat vase așa cum vreau eu” ceea ce și-ar dori, de fapt, să spună este: „Sunt copleșită și am nevoie de ajutor”.

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Concentrează-te pe ceea ce simți

De multe ori, în timpul certurilor, apar declarațiile care încep cu „eu”. Când ajungi să faci astfel de afirmații, acesta este momentul în care îți dorești să fii auzit, ca partener de cuplu. De aceea, psihoterapeuții recomandă să eviți mustrările și fraze care includ cuvântul „niciodată” și să spui direct ce simți, chiar dacă ești obosit sau copleșit de treburi. Astfel de afirmații încurajează partenerul să răspundă într-un mod care se întoarce spre tine și vă puteți reconecta.

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Pauzele te opresc să spui cuvinte dureroase

Ia în considerare ceea ce ai spune dacă te-ai apropia de partener la o oră după ce ați terminat treburile casei. S-ar putea să ai o atitudine diferită și să spui: „Hai să vedem cum să facem treburile casei fără ca niciunul să nu simtă că are prea multe activități!”.

Dacă emoțiile preiau controlul, găsește o modalitate de a face o pauză. Spală-te pe mâini, pune-ți mâna pe inimă, găsește ceva cu care să te calmezi, pentru că oricare dintre acestea te reîntorc la corpul tău și te ajută să nu spui cuvinte care dor și pe care le vei regreta mai târziu.