Femeile chiar vorbesc mai mult decât bărbații? Studiile oferă un răspuns surprinzător

Un stereotip larg răspândit, adânc înrădăcinat, potrivit căruia femeile ar vorbi mai mult a atras atenția cercetătorilor. Psihologii au fost de acord că, din cauza naturii peiorative a acestui stereotip de gen, este necesar să fie evaluată acuratețea acestuia.

shutterstock 2089694026 jpg Foto: Femeile vorbesc mai mai mult decât bărbații. Foto Shuttrestock

Un studiu apărut în publicația „Journal of Personality and Social Psychology” sugerează că stereotipul conform căruia femeile ar fi mai vorbărețe decât bărbații este în mare parte supraestimat. Prin analizarea a mii de participanți într-o gamă variată de contexte, cercetătorii au descoperit că, în timp ce femeile vorbeau puțin mai multe cuvinte pe zi decât bărbații, diferența a fost relativ mică. Un studiu publicat în anul 2007, care a examinat date de la 396 de participanți care au purtat un înregistrator de voce, a contestat această noțiune, constatând că bărbații și femeile au vorbit aproximativ același număr de cuvinte pe zi, aproximativ 16.000.

Studiul recent, realizat în 4 țări

În timp ce studiul din anul 2007 a atras o atenție semnificativă, criticii au susținut că eșantionul era prea mic și nu avea diversitate. În plus, noi cercetări de atunci au sugerat că numărul de cuvinte folosite zilnic ar putea varia în funcție de vârstă și de context social. Având în vedere persistența stereotipului în discursul public, cercetătorii au urmărit să efectueze o cercetare pe scară largă pentru a oferi o estimare mai bună a diferențelor de gen în utilizarea zilnică a cuvintelor.

Pentru a îmbunătăți cercetările anterioare, un studiu nou a folosit date din 22 de eșantioane diferite colectate pe parcursul a 14 ani (între anii 2005 și 2019) în patru țări: Statele Unite, Elveția, Serbia și Australia. Setul de date a inclus un total de 2.197 de persoane. Cercetătorii au folosit un înregistrator activat electronic, care a înregistrat fragmente scurte de sunet ambiental. Această metodă le-a permis să surprindă modele naturale de vorbire în mediile din lumea reală, fără a se baza pe estimările auto-raportate, care pot fi părtinitoare de percepțiile personale sau de așteptările societății.

Participanții la studiu au vârste cuprinse între 10 și 94 de ani. După colectarea a 631.030 de înregistrări audio, transcrierile umane au relevat numărul de cuvinte rostite de fiecare participant. Datele au fost apoi prelucrate folosind software de analiză lingvistică pentru a estima numărul total de cuvinte rostite pe zi. Astfel, studiul a confirmat că femeile au rostit puțin mai multe cuvinte pe zi decât bărbații, dar diferența a fost mică, de aproximativ 1.073 de cuvinte în medie.

Chiar dacă datele au sugerat un mic decalaj, nu a fost suficient de puternic pentru a afirma cu încredere că femeile sunt semnificativ mai vorbărețe decât bărbații.

Bărbații în etate, mai vorbăreți decât femeile

Una dintre cele mai interesante descoperiri a apărut atunci când a fost examinată utilizarea cuvintelor pe grupe de vârstă. În timp ce diferența de gen a fost relativ mică în rândul adolescenților (513 cuvinte) și adulților în curs de dezvoltare (841 de cuvinte), a fost mult mai mare în rândul adulților timpurii și mijlocii, unde femeile vorbeau cu aproximativ 3.275 de cuvinte mai mult pe zi decât bărbații. Acesta a fost singurul grup pentru care cercetătorii au putut încheia cu încredere o diferență semnificativă. În schimb, în rândul adulților în vârstă (65+ ani), diferența s-a inversat ușor, bărbații vorbind cu 788 de cuvinte pe zi mai mult decât femeile.

Stresul nu influențează numărul de cuvinte

Cercetătorii au investigat, de asemenea, dacă stresul a jucat un rol în diferența de gen. Pe baza teoriilor anterioare care sugerează că femeile ar putea folosi vorbirea ca mecanism de adaptare, se așteptau să vadă un decalaj de gen mai puternic în ceea ce privește discuțiile în rândul persoanelor care se confruntă cu niveluri ridicate de stres. Cu toate acestea, datele nu au susținut această idee. Rezultatele au arătat că stresul nu a avut niciun impact semnificativ asupra numărului de cuvinte rostite pe zi pentru niciunul dintre genuri.