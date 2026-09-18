 Riscul de cancer de sân poate fi influențat de stilul de viață. Ce contează între 30 și 50 de ani
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Riscul de cancer de sân poate fi influențat de stilul de viață. Ce contează între 30 și 50 de ani

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Un studiu realizat de cercetători de la Imperial College London și Institute for Cancer Research din Londra analizează legătura dintre stilul de viață și factorii care pot influența riscul de cancer de sân în diferite perioade ale vieții.

Cancer de sân
Cancer de sân Foto: Shutterstock

Cercetarea a avut la bază datele a peste 110.000 de femei care au participat la studiul Breast Cancer Now Generations. Oamenii de știință au urmărit modul în care comportamente precum consumul de alcool, fumatul, activitatea fizică și greutatea corporală se modifică de-a lungul vieții.

Potrivit rezultatelor, aceste obiceiuri nu evoluează în același fel de la adolescență până la vârsta adultă. Din acest motiv, cercetătorii consideră că anumite perioade ale vieții pot reprezenta momente importante pentru schimbarea unor comportamente.

Profesorul Marc Gunter, specialist în epidemiologia și prevenția cancerului la Imperial College London, a atras atenția în special asupra perioadei cuprinse aproximativ între 30 și 50 de ani.

„Perioada de la începutul până la mijlocul vârstei adulte, aproximativ între 30 și 50 de ani, ar putea fi o perioadă-cheie pentru abordarea creșterii indicelui de masă corporală (IMC) și a revenirii creșterii consumului de alcool”, a explicat acesta pentru The Sun.

Alcoolul și greutatea corporală, importante după 30 de ani

Datele analizate de cercetători indică schimbări ale comportamentelor asociate stilului de viață în funcție de vârstă. În cazul femeilor aflate în intervalul 30-50 de ani, atenția este îndreptată în special către consumul de alcool și acumularea de grăsime corporală.

Fumatul, consumul de alcool și activitatea fizică ating niveluri ridicate în perioada adolescenței târzii, în timp ce cantitatea de grăsime corporală crește constant de-a lungul maturității și ajunge la un nivel maxim în jurul vârstei de 60 de ani.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că femeile născute între 1960 și 2003, care au acum vârste cuprinse între 22 și 65 de ani, au avut în general un indice de masă corporală mai ridicat de-a lungul vieții.

Profesorul Gunter consideră că identificarea perioadelor în care aceste comportamente se schimbă poate ajuta la dezvoltarea unor strategii de sănătate publică adaptate diferitelor etape ale vieții.

„Prin identificarea momentelor în care aceste tranziții comportamentale sunt cel mai probabil să apară, rezultatele ar putea contribui la strategii de sănătate publică mai bine adaptate, menite să reducă riscul de cancer de sân la nivelul populației”, a declarat el.

Acesta a mai subliniat că adolescența și începutul vieții adulte ar putea reprezenta perioade importante pentru încurajarea activității fizice și pentru prevenirea creșterii rapide în greutate.

Peste 110.000 de femei au fost incluse în analiză

Cercetarea publicată în revista Scientific Reports a urmărit patru factori legați de stilul de viață: consumul de alcool, fumatul, exercițiile fizice și greutatea corporală.

Potrivit doctorului Simon Vincent, director științific la Breast Cancer Now, organizația care a finanțat cercetarea, o parte dintre cazurile de cancer de sân ar putea fi prevenite prin schimbări ale stilului de viață.

„Știm că cel puțin 23% dintre cazurile de cancer de sân ar putea fi prevenite prin schimbări sănătoase ale stilului de viață, inclusiv prin activitate fizică, menținerea unei greutăți sănătoase și reducerea consumului de alcool”, a spus acesta.

Doctorul Vincent a precizat că noul studiu oferă informații despre perioadele în care aceste comportamente sunt cel mai probabil să se modifice. În opinia sa, înțelegerea acestor etape ar putea contribui la sprijinirea femeilor pentru a face schimbări care să le reducă riscul.

Cancerul de sân se numără printre principalele cauze de deces în rândul femeilor cu vârsta sub 50 de ani în Marea Britanie.

Ce semne trebuie urmărite

Studiul atrage atenția și asupra modificărilor care pot apărea la nivelul sânilor. Printre semnele menționate se află apariția unui nodul sau a unei umflături la nivelul sânului, în partea superioară a pieptului sau în zona axilei.

Alte modificări care trebuie observate sunt schimbările pielii, precum apariția unor adâncituri sau modificarea culorii, inclusiv înroșirea sau inflamarea. De asemenea, pot apărea schimbări la nivelul mamelonului, cum ar fi retragerea acestuia, erupții cutanate sau formarea unor cruste în jurul lui, secreții neobișnuite ale mamelonului, precum și modificările de dimensiune sau formă ale sânului.

Durerea la nivelul sânilor nu este, în general, considerată singură un semn al cancerului de sân. 

Importanța controalelor periodice

Pe lângă observarea propriilor sâni și a eventualelor modificări, este important și screeningului. În Marea Britanie, programul de screening este oferit în general femeilor cu vârste între 50 și 71 de ani, la intervale de trei ani.

În 2023, au fost depistate 18.942 de tumori în urma screeningului efectuat în cazul a 1,93 milioane de femei. În același timp, aproximativ 1,05 milioane de femei invitate nu au participat la control.

Datele prezentate indică o rată de depistare de aproximativ 1%, ceea ce înseamnă că ar fi putut exista în jur de 10.000 de cazuri care nu au fost identificate prin screening în rândul celor care nu s-au prezentat.

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