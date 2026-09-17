Ții dietă pentru slăbire și suferi de constipație? Ce poți face pentru a-ți regla tranzitul intestinal

Dacă mănânci mai puțin, sari peste mese, reduci drastic carbohidrații sau nu consumi suficiente fibre și lichide, tranzitul intestinal poate deveni mai lent. Din fericire, câteva schimbări simple te pot ajuta să previi sau să ameliorezi problema.

Ții dietă pentru slăbire și suferi de constipație? Foto: arhiva

Constipația înseamnă, de regulă, că ai mai puțin de trei scaune pe săptămână. De asemenea, scaunele pot deveni tari, uscate și dificil de eliminat, iar mersul la toaletă poate fi însoțit de efort, balonare sau senzația că intestinul nu s-a golit complet.

De ce poți avea constipație când ții dietă

Alimentația influențează direct modul în care funcționează tranzitul intestinal. Atunci când începi o dietă, este posibil să alegi alte alimente, să mănânci mai puțin sau să reduci numărul meselor. Toate aceste schimbări pot afecta frecvența scaunelor.

Printre obiceiurile care pot favoriza constipația se numără:

consumul frecvent de alimente și băuturi bogate în zahăr sau îndulcitori artificiali, inclusiv anumite batoane și băuturi care înlocuiesc mesele;

consumul excesiv de produse ultraprocesate, chiar dacă sunt promovate drept „dietetice”;

reducerea drastică a numărului de calorii;

postul prelungit sau mesele sărite, mai ales dacă ajungi să bei și mai puțină apă;

consumul insuficient de fibre, prezente în legume, fructe, leguminoase și cereale integrale.

Tranzitul intestinal se poate modifica și dacă îți schimbi brusc alimentația sau începi să iei anumite medicamente ori suplimente.

De exemplu, atunci când urmezi o dietă ketogenică sau una foarte săracă în carbohidrați, este posibil să reduci cantitatea de fructe, legume și cereale integrale. În același timp, poți ajunge să consumi mai multe proteine și grăsimi. Aportul insuficient de fibre poate încetini deplasarea alimentelor prin tubul digestiv și poate favoriza constipația, mai ales în perioada în care organismul se adaptează noii alimentații.

Cum poți preveni și combate constipația

Dacă dieta este cauza constipației, câteva modificări ale stilului de viață îți pot îmbunătăți tranzitul intestinal.

Bea suficiente lichide

Hidratarea ajută la menținerea unui scaun mai moale și mai ușor de eliminat. Bea apă pe parcursul întregii zile și urmărește culoarea urinei: în mod normal, aceasta ar trebui să fie galben-deschis. Necesarul de lichide diferă în funcție de temperatură, nivelul de activitate fizică și starea ta de sănătate.

Consumă mai multe fibre

Include treptat în meniu legume, fructe, fasole, linte, năut, ovăz și pâine integrală. Creșterea bruscă a aportului de fibre poate provoca gaze și balonare, așa că este indicat să faci schimbarea progresiv și să bei suficientă apă.

Fă mișcare în fiecare zi

Activitatea fizică poate stimula tranzitul intestinal. Chiar și o plimbare după masă poate fi utilă, mai ales dacă ai un stil de viață sedentar.

Nu amâna mersul la toaletă

Atunci când simți nevoia să mergi la toaletă, încearcă să nu amâni. Ignorarea repetată a acestei senzații poate accentua constipația.

Dieta ta este corectă?

O dietă foarte restrictivă, care reduce drastic caloriile sau exclude numeroase categorii de alimente, poate fi greu de urmat și îți poate afecta sănătatea digestivă.

O alimentație echilibrată, inspirată din dieta mediteraneeană sau din planul alimentar DASH, îți poate susține procesul de slăbire și, în același timp, îți poate asigura fibrele, vitaminele și mineralele de care ai nevoie.

Când poți apela la produse împotriva constipației

Dacă un consum mai mare de apă și fibre nu rezolvă problema, poți discuta cu medicul sau farmacistul despre folosirea temporară a unor produse eliberate fără rețetă, precum:

suplimentele cu fibre;

laxativele;

produsele care înmoaie scaunul;

anumite suplimente alimentare destinate reglării tranzitului.

Nu este indicat să folosești laxative frecvent sau pentru perioade îndelungate fără recomandare medicală. Produsul potrivit și durata administrării depind de cauza constipației, de bolile pe care le ai și de medicamentele pe care le iei.

Când trebuie să mergi la medic

Solicită sfatul medicului dacă problema este severă, persistă în ciuda schimbărilor alimentare sau revine frecvent. Mergi la un consult cât mai repede dacă observi sânge în scaun, ai dureri abdominale puternice, vărsături, febră, abdomen foarte umflat ori slăbești fără să îți propui acest lucru.

Ce trebuie să reții

Constipația poate apărea după începerea unei diete de slăbit, mai ales dacă nu consumi suficiente fibre și lichide, mănânci prea puțin sau te bazezi pe produse dietetice ultraprocesate.

Pentru a-ți regla tranzitul, hidratează-te, introdu treptat mai multe alimente bogate în fibre, fă mișcare și evită dietele foarte restrictive. Dacă simptomele nu se ameliorează sau sunt însoțite de semne îngrijorătoare, discută cu un medic.

Sursa: Health Line