Paste și brownie într-o dietă de slăbit? Ce spune știința despre „Dieta anti-dietă”

Trebuie să renunți la paste, desert și mesele în oraș ca să slăbești? Nu neapărat. Fitóniq, brandul de nutriție lansat cu succes în Spania și disponibil acum și în România, pornește de la o formulă simplă: porții clare, multe proteine, fibre, vitamine și minerale și o masă normală în fiecare zi.

Foto: Fitoniq

Când auzim „dietă”, ne gândim imediat la ce trebuie să scoatem.

Fără paste. Fără desert. Fără cină în oraș.

Dar știința spune că lucrurile sunt mai simple: contează cât mănânci, ce primești din mâncarea respectivă și dacă poți urma planul suficient de mult timp.

Porțiile chiar contează

O porție puțin mai mare aici, încă una acolo și caloriile se adună repede.

Studiile arată că porțiile mai mici și clar definite ne pot ajuta să mâncăm mai puțin fără să facem matematică la fiecare masă. Cercetările pe planuri cu porții prestabilite au arătat și rezultate mai bune în scăderea în greutate față de unele diete bazate doar pe alegerea liberă a alimentelor.

Foto: Fitoniq

La Fitóniq, partea asta este deja rezolvată.

Porția este făcută pentru tine.

Carbonara. Bolognese. Porridge. Brownie. Shake-uri.

În jur de 200 de calorii pe porție, în funcție de produs și preparare.

Fără cântar. Fără să numeri fiecare calorie.

Nu contează doar să mănânci mai puțin

Contează și ce primești în acele calorii.

De aceea, produsele Fitóniq sunt bogate în proteine și conțin fibre, vitamine și minerale.

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare - un beneficiu recunoscut oficial și la nivel european.

Pe scurt:

mai puține calorii nu trebuie să însemne mai puțină nutriție.

Și nici mâncare tristă.

Poți avea paste. Poți avea ceva dulce. Important este cum sunt formulate și cât mănânci.

De aici vine „Dieta anti-dietă”

Fitóniq pune toate aceste idei într-o formulă foarte simplă:

2 mese Fitóniq + 2 gustări + 1 masă normală pe zi.

Masa cu familia?

Rămâne.

Cina în oraș?

Rămâne.

Prânzul tău preferat?

Poate rămâne și el.

Nu este un cheat meal. Este parte din plan.

În rest, mesele sunt porționate și se pregătesc în câteva minute.

Nu gătești separat.

Nu faci meal prep pentru jumătate de săptămână.

Nu stai cu calculatorul lângă farfurie.

Ai nutriția gândită, porția stabilită și mai puține decizii de luat.

Așa că da.

Pastele pot avea loc într-o dietă de slăbit. Și brownie-ul.

Secretul nu este să transformi mâncarea care îți place în dușman.

Ci să ai o formulă suficient de bine gândită încât să o poți urma.

Fitóniq și „Dieta anti-dietă” sunt disponibile acum și în România, pe Fitoniq.ro.