 Paste și brownie într-o dietă de slăbit? Ce spune știința despre „Dieta anti-dietă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Paste și brownie într-o dietă de slăbit? Ce spune știința despre „Dieta anti-dietă”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Trebuie să renunți la paste, desert și mesele în oraș ca să slăbești? Nu neapărat. Fitóniq, brandul de nutriție lansat cu succes în Spania și disponibil acum și în România, pornește de la o formulă simplă: porții clare, multe proteine, fibre, vitamine și minerale și o masă normală în fiecare zi.

imagine principala png
Foto: Fitoniq

Când auzim „dietă”, ne gândim imediat la ce trebuie să scoatem.

Fără paste. Fără desert. Fără cină în oraș.

Dar știința spune că lucrurile sunt mai simple: contează cât mănânci, ce primești din mâncarea respectivă și dacă poți urma planul suficient de mult timp.

Porțiile chiar contează

O porție puțin mai mare aici, încă una acolo și caloriile se adună repede.

Studiile arată că porțiile mai mici și clar definite ne pot ajuta să mâncăm mai puțin fără să facem matematică la fiecare masă. Cercetările pe planuri cu porții prestabilite au arătat și rezultate mai bune în scăderea în greutate față de unele diete bazate doar pe alegerea liberă a alimentelor. 

paste i brownie intr o dieta de slabit ce spune tiin a despre dieta anti dieta2 png
Foto: Fitoniq

La Fitóniq, partea asta este deja rezolvată.

Porția este făcută pentru tine.

Carbonara. Bolognese. Porridge. Brownie. Shake-uri.

În jur de 200 de calorii pe porție, în funcție de produs și preparare.

Fără cântar. Fără să numeri fiecare calorie.

Nu contează doar să mănânci mai puțin

Contează și ce primești în acele calorii.

De aceea, produsele Fitóniq sunt bogate în proteine și conțin fibre, vitamine și minerale.

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare - un beneficiu recunoscut oficial și la nivel european.

Pe scurt:

mai puține calorii nu trebuie să însemne mai puțină nutriție.

Și nici mâncare tristă.

Poți avea paste. Poți avea ceva dulce. Important este cum sunt formulate și cât mănânci.

De aici vine „Dieta anti-dietă”

Fitóniq pune toate aceste idei într-o formulă foarte simplă:

2 mese Fitóniq + 2 gustări + 1 masă normală pe zi.

Masa cu familia?

Rămâne.

Cina în oraș?

Rămâne.

Prânzul tău preferat?

Poate rămâne și el.

Nu este un cheat meal. Este parte din plan.

În rest, mesele sunt porționate și se pregătesc în câteva minute.

Nu gătești separat.

Nu faci meal prep pentru jumătate de săptămână.

Nu stai cu calculatorul lângă farfurie.

Ai nutriția gândită, porția stabilită și mai puține decizii de luat.

Așa că da.

Pastele pot avea loc într-o dietă de slăbit. Și brownie-ul.

Secretul nu este să transformi mâncarea care îți place în dușman.

Ci să ai o formulă suficient de bine gândită încât să o poți urma.

Fitóniq și „Dieta anti-dietă” sunt disponibile acum și în România, pe Fitoniq.ro.

Dr Sergiu Straticiuc scolioza la copii Medlife jpg
Scolioza idiopatică la copii se poate transmite genetic, mai ales de la mamă la fiică. Când e obligatorie purtarea corsetului adevarul.ro

Ghid de cumpărături

Madalina Apostol jpg
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte Vedete românești
generalului Dorin Ioniţă jpg
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi Național
image
Construcții fără autorizație: cum pot fi aduse în legalitate prin noua autorizație de regularizare adevarul.ro
image
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze adevarul.ro

Parteneri

image
Cum a ruinat FCSB meciul cu Petrolul după cea mai bună repriză a sezonului. Andrei Vochin: „Anomalia lovește din nou!” www.fanatik.ro
image
Domeniul care a salvat economia ţării, în pericol. Germania vrea muncitori români: 200.000 de joburi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
Aventurile unui șaman în România, povestite de DIICOT: „Îmi doresc să mă întorc acasă cât mai repede!” Filmul operațiunii „Weekend amazonian” www.gandul.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua as.ro
image
Actul de care proprietarii apartamentelor construite înainte de 1990 au nevoie la vânzare. Verificarea care le poate da planurile peste cap playtech.ro
image
Record: transfer de 13 milioane de dolari ! Un român, campion cu FCSB, a dat lovitura verii. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nepoata lui Grace Kelly se mărită după zece ani de iubire! Diamantul galben cu care Alexandra de Hanovra a eclipsat Monaco okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei? historia.ro
baie pixabay jpg
Te trezești noaptea ca să mergi la baie? Când poate fi un semnal de alarmă Sănătate!
ulei boli cardiovasculare jpg
Uleiul considerat sănătos, dar care îți poate afecta inima. Cardiologii avertizează Sănătate!
ciocolata neagra foto shutterstock
5 beneficii pe care le are ciocolata neagră. Care este cantitatea zilnică recomandată Sănătate!
seminte de canepa decorticate, foto Shutterstock jpg
Șase alimente pe care nutriționiștii recomandă să le consumi cât mai des Sănătate!
shutterstock 2745486319 jpg
8 greșeli care îți pot afecta sănătatea inimii Prevenție și tratament
shutterstock 1526174210 jpg
Dializa îți poate salva viața. Ce trebuie să știi despre acest tratament Ce te doare?
femeie trista jpg
Pot emoţiile negative să declanşeze boli autoimune? Prevenție și tratament
Semnele unui infarct Foto Magnific com jpg
Semnul de pe față care poate anunța un infarct sau un AVC. Nu trebuie ignorat Sănătate!
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net