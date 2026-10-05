 Ajută ghimbirul și turmericul în rutina ta zilnică de toamnă?
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Ajută ghimbirul și turmericul în rutina ta zilnică de toamnă?

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O băutură cu ingrediente aromate poate fi de ajutor în sezonul răcelilor? Descoperă obiceiul unui nutriționist care le folosește și ce trebuie să știi înainte să-l încerci și tu.

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Foto: Shutterstock

Într-un articol publicat de Real Simple, nutriționista Marissa Perrotta povestește că bea dimineața un shot cu ghimbir și turmeric. Varianta preparată acasă include și oțet de mere, lămâie, ardei cayenne și apă. Dacă nu îți place o băutură atât de intensă, poți folosi cele două ingrediente în supe, iaurt sau smoothie-uri. 

Potrivit nutriționistei, atât turmericul, cât și ghimbirul sunt ingredientele datorită cărora aceste băuturi în cantități mici pot avea un efect puternic în susținerea sistemului imunitar.

Capacitatea turmericului de a susține imunitatea este atribuită unui compus activ numit curcumină. „Curcumina este unul dintre cei mai activi compuși biologici din turmeric și contribuie în mare măsură la culoarea sa galbenă intensă”, spune Perrotta. „Este cunoscută pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatoare și a fost studiată pe larg pentru potențialele beneficii asupra sănătății.” Pentru a include mai ușor acest condiment în alimentația ta, specialista îți recomandă să adaugi turmeric măcinat în smoothie-uri, iaurt sau terci de ovăz.

Ghimbirul este un alt ingredient valoros când vine vorba despre sănătatea sistemului imunitar. „Ghimbirul este folosit ca remediu natural de mii de ani”, explică Perrotta. „În China și India antică, era utilizat în mod tradițional pentru diferite probleme de sănătate, inclusiv disconfort digestiv și simptome de răceală. În prezent, ghimbirul continuă să fie studiat pentru potențialele sale efecte antivirale și antibacteriene, precum și pentru beneficiile asupra digestiei”, mai spune nutriționista.

Ce știm despre turmeric

Curcumina este unul dintre compușii turmericului și contribuie la culoarea sa galbenă. Este studiată pentru posibile efecte asupra sănătății, dar rezultatele nu justifică promisiunea că un shot îți întărește imunitatea sau te protejează de răceală. Centrul american NCCIH arată că dovezile nu sunt suficiente pentru concluzii ferme privind beneficiile turmericului în diferite afecțiuni.

Când citești despre cercetări, contează ce produs a fost testat. Un extract concentrat nu este același lucru cu puțin condiment adăugat într-o mâncare. Produsele cu curcumină diferă între ele, inclusiv prin cât de bine este absorbită substanța. 

Ghimbirul are beneficii cercetate dar și limite

Ghimbirul a fost studiat mai ales pentru greață și vărsături. Unele cercetări indică un posibil ajutor în greața din sarcină, însă multe au folosit suplimente, nu alimente. Dacă ești însărcinată și te gândești să iei suplimente, discută mai întâi cu medicul.

Ține cont de toleranța digestivă

Ghimbirul poate provoca arsuri, disconfort abdominal, diaree sau iritații ale gurii și gâtului. Turmericul poate avea, la rândul lui, efecte digestive neplăcute. Dacă băutura îți provoacă simptome, nu insista să o consumi zilnic doar fiindcă este prezentată drept sănătoasă.

Condimentul nu este echivalent cu suplimentul

Dacă iei medicamente, cere sfatul medicului înainte să folosești produse din plante sau suplimente. Unele formule de curcumină cu absorbție crescută au fost asociate cu leziuni hepatice. Suplimentele cu turmeric pot fi nesigure în sarcină. Alege ingredientele pentru gust și varietate, fără să le transformi într un tratament ori într-o garanție că vei evita răcelile.

Sursa: Real Simple

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