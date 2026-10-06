 Ce efect are dormitul pe spate asupra corpului. Unii oameni ar trebui să evite această poziție
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Ce efect are dormitul pe spate asupra corpului. Unii oameni ar trebui să evite această poziție

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Poziția în care dormim poate influența mai mult decât nivelul de confort de peste noapte. Dormitul pe spate poate ajuta coloana vertebrală și poate reduce presiunea asupra anumitor zone ale corpului, însă pentru unele persoane poate accentua sforăitul, apneea de somn sau refluxul gastric. Specialiștii atrag atenția că nu există o poziție perfectă pentru toată lumea.

Ce efect are dormitul pe spate asupra corpului.
Ce efect are dormitul pe spate asupra corpului. Foto: arhiva

Felul în care ne așezăm în pat poate avea efecte asupra coloanei, respirației, digestiei și chiar asupra pielii. Printre pozițiile întâlnite frecvent se numără dormitul pe spate, o variantă considerată confortabilă de multe persoane și care poate avea anumite avantaje pentru organism.

Totuși, beneficiile nu sunt universale. În anumite situații, aceeași poziție poate favoriza apariția unor probleme în timpul nopții.

De ce poate fi benefic să dormi pe spate

Atunci când corpul este întins pe spate, greutatea poate fi distribuită relativ uniform pe suprafața saltelei. Acest lucru poate contribui la menținerea unei poziții mai naturale a coloanei vertebrale și la reducerea presiunii exercitate asupra gâtului, umerilor și zonei lombare.

Atunci când corpul este întins pe o suprafață uniformă, greutatea se distribuie mai bine, reducând presiunea asupra gâtului, umerilor și zonei lombare”, explică specialiștii.

Pentru persoanele care au dureri lombare, poziția poate deveni și mai confortabilă dacă sub genunchi este așezată o pernă de dimensiuni reduse. Aceasta poate ajuta la diminuarea tensiunii din partea inferioară a spatelui.

Contează însă foarte mult și salteaua. O suprafață prea moale sau, dimpotrivă, excesiv de rigidă poate diminua avantajele unei poziții corecte de somn.

Când poziția pe spate poate afecta respirația

Unul dintre principalele dezavantaje ale dormitului pe spate este legat de respirație. Pentru persoanele care sforăie sau suferă de apnee obstructivă în somn, această poziție poate favoriza îngustarea căilor respiratorii.

Atunci când corpul este întins pe spate, gravitația poate face ca limba și țesuturile moi din zona gâtului să se deplaseze spre partea posterioară a cavității bucale. În anumite cazuri, acest lucru poate îngreuna trecerea aerului.

Pentru cei care suferă de apnee obstructivă în somn, este posibil ca medicii să recomande dormitul pe o parte pentru a menține căile respiratorii deschise, subliniază specialiștii.

Persoanele care observă că sforăitul devine mai puternic atunci când dorm pe spate ar putea constata o ameliorare prin schimbarea poziției.

Somnul pe spate și refluxul gastric

Poziția corpului în timpul nopții poate avea efecte și asupra sistemului digestiv. Pentru cei care se confruntă cu reflux gastroesofagian sau arsuri la stomac, dormitul complet întins pe spate poate face ca simptomele să fie mai deranjante.

În anumite situații, ridicarea ușoară a părții superioare a corpului poate contribui la reducerea disconfortului nocturn. Totuși, refluxul frecvent nu ar trebui tratat doar prin schimbarea poziției de somn, deoarece poate avea nevoie de evaluare medicală.

Ce legătură există între poziția de somn și piele

Dormitul pe spate poate avea un avantaj și pentru piele. Fața nu este apăsată ore întregi pe pernă, așa cum se întâmplă în cazul dormitului pe burtă sau pe o parte.

Reducerea presiunii și a frecării asupra pielii poate limita apariția unor linii de compresie asociate somnului. Specialiștii de la Johns Hopkins indică poziția pe spate drept o opțiune bună pentru persoanele preocupate de acest aspect.

Totuși, aspectul pielii este influențat de numeroși factori, iar poziția în care dormim reprezintă doar unul dintre aceștia.

De ce poate deveni mai puțin confortabilă odată cu vârsta

O poziție care era comodă în trecut se poate dovedi mai puțin plăcută în timp. Odată cu înaintarea în vârstă apar modificări naturale la nivelul coloanei vertebrale, articulațiilor și musculaturii.

Din acest motiv, unele persoane pot începe să resimtă mai multă presiune sau rigiditate atunci când dorm pe spate.

În asemenea situații, schimbarea pernei, alegerea unei saltele mai potrivite sau ajustarea poziției picioarelor pot face diferența.

Cum să dormi mai confortabil pe spate

Cei care preferă această poziție pot face câteva ajustări simple pentru a reduce presiunea asupra corpului.

  • Alege o pernă potrivită pentru gât, astfel încât capul să nu fie ridicat excesiv.
  • Pune o pernă mică sub genunchi, mai ales dacă apar tensiuni în zona lombară.
  • Menține umerii relaxați și evită pozițiile care creează tensiune în partea superioară a corpului.
  • Alege o saltea care oferă suficient suport, fără să fie nici excesiv de moale, nici prea tare.
  • Schimbă poziția dacă apar probleme de respirație sau dureri, iar simptomele persistente trebuie discutate cu un medic.

Cine ar trebui să fie atent la dormitul pe spate

Deși pentru multe persoane această poziție este confortabilă, există situații în care poate fi mai puțin potrivită.

O atenție deosebită este necesară în cazul persoanelor care se confruntă cu:

  • sforăit frecvent;
  • apnee obstructivă în somn;
  • reflux gastroesofagian sau arsuri nocturne;
  • dureri persistente de spate ori de gât;
  • dificultăți de respirație în timpul somnului.

În aceste cazuri, poziția laterală poate fi mai confortabilă pentru unele persoane, însă alegerea trebuie făcută în funcție de problema existentă și de recomandările medicului.

Nu există o poziție ideală pentru toată lumea

Dormitul pe spate poate avea avantaje importante pentru alinierea corpului și pentru reducerea presiunii asupra anumitor zone, dar poate fi nefavorabil pentru persoanele care au probleme respiratorii sau reflux gastric.

De aceea, cel mai important este modul în care organismul reacționează la poziția aleasă. Un somn bun depinde nu doar de felul în care stăm în pat, ci și de saltea, pernă, temperatura camerei și de eventualele probleme de sănătate care pot afecta odihna.

Dacă apar în mod repetat dureri, senzația de lipsă de aer, sforăit puternic sau episoade de sufocare în timpul nopții, problema nu ar trebui ignorată. În astfel de situații, o evaluare medicală poate ajuta la identificarea cauzei.

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