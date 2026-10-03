 Leacul simplu care te scapă de insomnie. Lidia Fecioru: „Bem un pahar din această băutură miraculoasă”
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Leacul simplu care te scapă de insomnie. Lidia Fecioru: „Bem un pahar din această băutură miraculoasă”

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Lidia Fecioru a oferit un sfat pentru persoanele care se confruntă cu insomnia și au dificultăți în a adormi. Bioenergoterapeutul a dezvăluit o rețetă simplă, despre care susține că poate fi de ajutor și că își poate face simțit efectul chiar din primele zile.

Leacul simplu care te scapă de insomnie
Leacul simplu care te scapă de insomnie Foto: Antena 3.

Potrivit Lidiei Fecioru, băutura poate fi consumată înainte de culcare și este preparată din câteva ingrediente accesibile. Bioenergoterapeutul recomandă ca aceasta să fie băută cu aproximativ 30-60 de minute înainte de somn.

„Bem un pahar din această băutură miraculoasă cu o jumătate de oră sau cu o oră înainte de a ne culca”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.

Ce beneficii ar avea băutura recomandată de Lidia Fecioru

Bioenergoterapeutul susține că amestecul ar avea mai multe beneficii, inclusiv asupra echilibrului hormonal și a sistemului nervos. Lidia Fecioru spune că băutura poate fi consumată și de persoanele care se confruntă cu stres sau insomnii.

„Plus că e foarte bun acest amestec, pentru că reglează hormonii feminino-masculini din corp și femeile pot rămâne gravide. Deci face un echilibru hormonal foarte bun. În plus, această băutură este foarte bună pentru sistemul nervos, pentru cei care au insomnii, care au probleme de stres”, a adăugat ea.

Care este băutura „minune” despre care vorbește Lidia Fecioru

Pentru prepararea acestei băuturi sunt necesare câteva ingrediente simple: banane, scorțișoară și apă. Opțional, poate fi adăugată și o lingură de miere, pentru un gust mai dulce.

„Vorbim de o băutură miraculoasă cu banană cu scorțișoară, care e și foarte bună pentru că banana și cu scorțișoara la un loc sunt foarte gustoase.

Banana are calciu, magneziu și fosfor. Calciul este pentru mușchi, inclusiv pentru mușchiul inimii, fosforul este pentru ca organismul să-și acumuleze tot ce înseamnă minerale, iar scorțișoara ne ajută pentru tot ce înseamnă circulația periferică”, a explicat bioenergoterapeutul.

Cum se prepară băutura cu banană și scorțișoară

Potrivit indicațiilor Lidiei Fecioru, pentru un litru de apă se folosesc două banane, tăiate rondele, și două bețișoare de scorțișoară. Un detaliu important menționat de bioenergoterapeut este că trebuie folosită scorțișoară sub formă de bețișoare, nu scorțișoară măcinată.

Mai întâi, apa și bețișoarele de scorțișoară se pun la fiert. După ce apa începe să fiarbă, se adaugă bananele, iar la final băutura poate fi mixată. Pentru un gust mai dulce, se poate adăuga și miere.

„Se prepară simplu: la un litru de apă se pun două banane, se taie rondele și se adaugă două bețișoare de scorțișoară. Se pun beţişoare de scorţişoară, şi nu condimentul măcinat. Punem întâi la fiert scorțișoara cu apa. Când a început să fiarbă, după cinci minute adăugăm banana. După fierbere, putem mixa această băutură. Putem să adăugăm acolo o lingură de miere, dacă vrem să fie mai dulce”, a mai spus Lidia Fecioru.

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