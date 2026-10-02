Rețetă de plăcintă cu mere fără aluat. Cum se prepară „prăjitura leneșului”

Dacă îți este poftă de o prăjitură cu mere, dar nu dorești să prepari aluatul, există o rețetă ideală pentru acest desert. Nu trebuie să pregătești aluatul, iar ingredientele sunt ușor de găsit.

Rețetă de plăcintă cu mere fără aluat Foto: arhivă

Rețeta de plăcintă cu mere fără aluat

Ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 kg mere rase

150 g zahăr

150 g făină

100 g griș

1 plic zahăr vanilat

1 linguriță scorțișoară

100 g unt topit

1 praf sare.

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180°C și pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt. Apoi, amestecă într-un bol făina, grișul, zahărul, zahărul vanilat și sarea. Separat, amestecă merele rase cu scorțișoara.

În tavă, pune un strat subțire din amestecul uscat, apoi un strat de mere. Repetă până se termină ingredientele, având grijă ca ultimul strat să fie de mere. Toarnă untul topit uniform deasupra prăjiturii.

Coace 35 - 40 de minute, până când prăjitura capătă o culoare aurie. La final, las-o să se răcească complet înainte de a o tăia.

Pentru ca plăcinta să iasă aromată și consistentă, merele trebuie să fie bine scurse după ce sunt călite. Dacă rămâne prea mult lichid, compoziția se va înmuia și nu va avea textura specifică „prăjiturii leneșului”.

Un alt truc este să presari puțină griș sau fulgi fini de ovăz peste stratul de mere; absorb excesul de suc și ajută desertul să se fixeze frumos la cuptor. Zahărul se adaugă treptat, în funcție de cât de dulci sunt merele, iar scorțișoara se pune la final, pentru a nu se arde în timpul călirii.

Ce mere sunt potrivite pentru deserturi

Pentru o placinta cu mere fara aluat reușită, tipul de mere folosit contează mult. Cele mai bune rezultate apar atunci când merele au un echilibru între dulceață și aciditate, astfel încât desertul să nu fie nici prea dulce, nici fad. Merele potrivite sunt cele care își păstrează textura la cuptor, nu se transformă complet în piure și oferă aromă intensă.

Merele Ionatan, Golden, Idared sau Florina sunt ideale pentru prăjituri, deoarece au pulpă fermă, se răzuiesc ușor și își păstrează suculența în timpul coacerii. Dacă preferi un gust mai acrișor, poți folosi mere Granny Smith, care oferă un contrast plăcut în deserturile fără aluat.