Cum obții cele mai gustoase vinete coapte. Trucuri simple pentru sezonul rece

Vinetele coapte sunt nelipsite din bucătăria românească în sezonul cald și pot fi păstrate inclusiv pentru iarnă. Coapte corect, acestea capătă o aromă intensă, ușor afumată, și un miez moale și cremos, perfect pentru salata de vinete, zacuscă sau alte preparate.

Vinete coapte Foto: pexels

Coacerea este una dintre cele mai simple metode de preparare, însă există câteva trucuri care pot face diferența. Vinetele pot fi coapte la cuptor, pe grătar, pe jar sau chiar direct pe flacăra aragazului.

Cum se coc vinetele

Înainte de coacere, vinetele trebuie spălate și șterse bine. Se lasă întregi și nu se curăță de coajă, deoarece aceasta protejează miezul în timpul preparării și contribuie la aroma specifică.

Indiferent de metoda aleasă, vinetele trebuie întoarse din când în când pentru a se coace uniform. Sunt gata atunci când coaja este bine înnegrită și încrețită, iar interiorul devine moale.

După coacere, vinetele se lasă câteva minute să se răcorească, apoi se curăță de coajă. Pentru a îndepărta mai ușor coaja, acestea pot fi acoperite pentru scurt timp cu un prosop.

Miezul se pune apoi la scurs într-o strecurătoare, pentru a elimina excesul de lichid. Vinetele pot fi lăsate la scurs aproximativ 20-30 de minute înainte de a fi folosite în preparate.

Vinete coapte la cuptor

Cuptorul trebuie preîncălzit la aproximativ 200 de grade Celsius. Vinetele se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt sau direct pe grătarul cuptorului.

Se coc aproximativ 30-40 de minute, fiind întoarse la jumătatea timpului. Sunt gata atunci când coaja este încrețită, iar miezul este suficient de moale.

Vinete coapte pe jar sau la foc de lemne

Pentru o aromă intensă, ușor afumată, vinetele pot fi coapte direct pe jar. Această metodă este apreciată mai ales pentru gustul pe care îl capătă miezul după contactul cu fumul și căldura puternică.

După ce focul s-a transformat într-un jar uniform, vinetele se așază deasupra și se întorc periodic cu ajutorul unui clește. Coaja se va carboniza, în timp ce interiorul se va înmuia și va deveni cremos.

După coacere, vinetele se lasă puțin la răcit, apoi se curăță și se pun la scurs.

Vinete coapte pe grătar

Grătarul este o altă variantă simplă pentru a obține vinete cu o aromă plăcută de fum. Acesta trebuie încins la o temperatură medie spre mare.

Vinetele pot fi lăsate întregi sau tăiate pe lungime. Dacă sunt lăsate întregi, pot fi înțepate ușor cu furculița în câteva locuri, astfel încât aburul să poată ieși.

Se așază pe grătar și se întorc periodic. În funcție de dimensiune și de intensitatea focului, coacerea poate dura aproximativ 15-20 de minute. Coaja trebuie să fie bine rumenită sau înnegrită, iar miezul moale, conform eatntrack.ro.

Cum se păstrează vinetele coapte pentru iarnă

După ce sunt coapte și bine scurse, vinetele pot fi folosite imediat sau păstrate pentru lunile de iarnă. Una dintre cele mai simple metode este congelarea.

Miezul de vinete se porționează după preferință și se pune în recipiente sau pungi potrivite pentru congelator. Astfel, vinetele pot fi folosite ulterior pentru salată de vinete, zacuscă sau alte preparate.

Pentru un rezultat cât mai bun, este important ca vinetele să fie bine scurse înainte de congelare.

De ce sunt apreciate vinetele coapte

Pe lângă gustul lor, vinetele sunt apreciate și pentru conținutul de fibre și pentru faptul că au un aport caloric redus atunci când sunt preparate fără cantități mari de ulei.

Coacerea le schimbă textura și intensifică aroma, iar miezul moale poate fi combinat cu ceapă, ulei, maioneză sau alte ingrediente, în funcție de preparatul dorit.

Pentru iubitorii bucătăriei tradiționale, vinetele coapte rămân ingredientul de bază pentru unele dintre cele mai populare preparate de vară și de toamnă: salata de vinete și zacusca.