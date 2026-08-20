 Vinete umplute cu carne
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Vinete umplute cu carne

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Vinetele umplute cu carne sunt un preparat gustos și sățios, perfect pentru masa de prânz. 

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Ingrediente

4 vinete

400 g carne tocată, de curcan

4 roșii

2

1 ardei gras

5 căței de usturoi

1 morcov

1 legătură pătrunjel

1 cană cu suc de roșii

sare

piper

2 linguri ulei

Mod de preparare

Speli vinetele și le tai pe lung, scoți o parte din miez cu un cuțit, tai fin miezul și îl pui într-un castron.

Dai vinetele cu sare, ca să îndepărtezi gustul amar și le lași deoparte.

Speli ceapa, morcovul și ardeiul și le tai mărunt, împreună cu usturoiul, apoi le călești în ulei încins până când ceapa devine sticloasă. Adaugi carnea, roșiile date prin răzătoare și miezul de la vinete. Potrivești gustul de sare și piper, și le ții pe foc 15-20 de minute. Dacă e cazul, mai poți turna apă clocotită.

Speli vinetele sub jet de apă, le usuci și le umpli cu compoziția din tigaie. Le așezi într-o tavă în care ai turnat sucul de roșii, acoperi tava cu folie de aluminiu și o dai la cuptorul încins aproximativ 45 de minute. Îndepărtezi folia și le lași să se rumenească, apoi oprești focul. Servești vinetele umplute presărate cu pătrunjel tăiat fin.

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