Fursecurile cu mere și caramel care dispar imediat de pe farfurie

Fursecurile cu mere și caramel sunt fragede, aromate și perfecte când ai poftă de ceva dulce. Combinația dintre merele parfumate și caramelul delicios le transformă într-un desert greu de refuzat.

Fursecuri cu mere și caramel Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

250 g făină

250 ml lapte

2 ouă

30 g zahăr

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță praf de copt

1 praf de sare

ulei, pentru prăjit

Pentru servire

2 mere

2 linguri zeamă de lămâie

zahăr pudră

100 g sos de caramel

Mod de preparare

Speli merele, le tai felii foarte subțiri și le stropești cu zeama de lămâie, să nu se oxideze.

Bați ouăle cu zahărul și vanilia. Adaugi laptele, apoi încorporezi treptat făina amestecată cu praful de copt și sarea. Omogenizezi până obții un aluat fluid, puțin mai gros decât cel pentru clătite.

Încingi uleiul într-o tigaie adâncă. Torni aluatul în fir subțire, în cercuri și linii suprapuse, astfel încât să formezi o rețea neregulată.

Prăjești fiecare bucată 1-2 minute pe fiecare parte, până devine aurie și crocantă. O scoți pe hârtie absorbantă și o lași să se scurgă de ulei.

Așezi deasupra feliile de mere, presari zahăr pudră și stropești cu sos de caramel. Servești imediat.