Salată de dovleac, o rețetă aromată, ușoară și plină de savoare

Salata de dovleac este o combinație delicioasă de arome și texturi. Ușor de pregătit, colorată și apetisantă, poate fi servită ca aperitiv, garnitură sau chiar ca o masă ușoară.

Salată de dovleac Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 dovleci mici, rotunzi

400 g dovleac curățat, pentru umplutură

200 g frunze de spanac

2 felii de pâine albă sau baghetă, tăiate cuburi

3 linguri ulei de măsline

1 lingură zeamă de lămâie

sare

piper

Mod de preparare

Speli dovlecii, îi tai pe jumătate și scoți semințele cu o lingură. Cureți bine interiorul, ca să obții boluri naturale pentru salată.

Tai dovleacul pentru umplutură cuburi potrivite. Îl pui într-o tavă, adaugi o lingură de ulei de măsline, sare și piper.

Coci dovleacul în cuptorul preîncălzit, timp de 25–30 de minute, până devine moale și ușor rumenit pe margini.

Tai pâinea cuburi, le stropești cu puțin ulei de măsline și le rumenești 8-10 minute în cuptor sau într-o tigaie, până devin aurii și crocante.

Speli frunzele de dovleac, le usuci bine și le tai în bucăți potrivite, îndepărtând părțile tari ale tijelor.

Pregătești dressingul. Amesteci într-un bol uleiul de măsline rămas cu zeama de lămâie, sare și piper.

Pui într-un bol cuburile de dovleac copt, frunzele de spanac și jumătate din crutoane. Torni dressingul și amesteci ușor, ca dovleacul să nu se sfărâme.

Umpli jumătățile de dovleac cu salata pregătită și presari deasupra restul de crutoane.

Servești imediat, direct în bolurile de dovleac.