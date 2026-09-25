Înghețată de casă cu fructe de pădure. Un desert răcoritor, gata din câteva ingrediente

Înghețata cu fructe de pădure este un desert răcoritor, cremos și intens aromat. Gustul dulce-acrișor al fructelor îi oferă prospețime și o transformă într-un răsfăț delicios, perfect pentru orice moment al zilei.

Înghețata cu fructe de pădure Foto: Shutterstock

Ingrediente

200 g fructe de pădure spălate

200 g iaurt gras cremos

4 linguri miere

100 g fructe de pădure, pentru servit

Mod de preparare

Mixezi, într-un bol, fructele de pădure cu iaurtul și cu mierea.

Torni compoziția într-o caserolă, o acoperi și o dai la congelator. O scoți din 30 în 30 de minute și o mixezi, pentru a împiedica formarea acelor de gheață.

Servești înghețata decorată cu fructe de pădure.