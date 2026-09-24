 Dovlecelul, verdele gustos - leguma cu puține calorii
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Dovlecelul, verdele gustos - leguma cu puține calorii

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Folosit în multe preparate, dovlecelul este leguma cu puține calorii, care se poate transforma în multe preparate delicioase. 

Dovlecei
Dovlecei Foto: Shutterstock

Deși îl tratăm ca pe o legumă, dovlecelul este, din punct de vedere botanic, un fruct – se formează din floarea plantei și conține semințe, la fel ca roșia sau ardeiul. Planta este originară din America Centrală și de Sud, unde era cultivată cu mii de ani înainte de sosirea europenilor. Deși e originar din America, dovlecelul așa cum îl cunoscem azi – lung, verde, cu coajă subțire – a fost dezvoltat abia în secolul al XIX-lea, în nordul Italiei. De acolo s-a răspândit apoi în toată Europa. Floarea de dovlecel este comestibilă și foarte apreciată în bucătăria italiană, unde se umple cu ricotta sau mozzarella și se prăjește în aluat pane. Termenul „zucchini" vine din italiană – este diminutivul cuvântului „zucca" (dovleac), iar în Marea Britanie și în alte țări din Commonwealth, aceeași legumă se numește „courgette", termen preluat din franceză.

Dovlecelul este format din aproximativ 95% apă, ceea ce îl face extrem de sărac în calorii – o porție de 100 g are doar circa 17 calorii. Dacă e lăsat necules, dovlecelul poate crește impresionant de mult: există recorduri de dovlecei care au depășit 2 metri lungime și 60 kg greutate. Coaja dovlecelului conține majoritatea nutrienților și a fibrelor, motiv pentru care rareori se recomandă curățarea lui înainte de gătit.

Rulouri de dovlecei cu ricotta

Rulouri de dovlecei cu ricotta
Rulouri de dovlecei cu ricotta Foto: Shutterstock

Ingrediente

3-4 dovlecei mari, tăiați lungime fâșii subțiri

100 g spanac proaspăt

250 g ricotta

100 g mazăre (proaspătă, congelată sau din conservă)

30 g parmezan ras

1 ou

sare

piper

1 praf de nucșoară

Pentru sos:

500 g roșii pasate

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

½ linguriță oregano uscat

sare

piper

Mod de preparare

Tai dovleceii pe lung, în fâșii subțiri (folosind un cuțit mandolină sau un cuțit bine ascuțit), și le presari cu puțină sare, ca să elimine excesul de apă. Le lași 10 minute, apoi le tamponezi cu un prosop de hârtie.

Speli spanacul și îl călești rapid 1-2 minute într-o tigaie, până se înmoaie și scade în volum. Îl lași să se răcească, apoi îl tocați mărunt și îl storci de excesul de lichid.

Într-un bol, amesteci ricotta cu spanacul călit, mazărea, parmezanul, oul, sarea, piperul și nucșoara, până obții o umplutură omogenă.

Pentru sos, cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Încălzești uleiul de măsline într-o tigaie largă, adaugi ceapa și o călești 3-4 minute, până devine sticloasă. Adaugi usturoiul, roșiile pasate, oregano, sarea și piperul. Lași sosul să fiarbă la foc mic 10-15 minute, până se leagă.

Torni sosul de roșii într-o tigaie sau un vas mai adânc. Pui câte o lingură de umplutură la un capăt al fiecărei fâșii de dovlecel, apoi o rulezi strâns.

Așezi ruloul cu partea deschisă în jos, direct în sos. Repeți procesul cu toate fâșiile de dovlecel.

Gătești rulourile la foc mic, cu capac, 20-25 de minute, până când dovleceii se înmoaie și umplutura se încălzește bine.

Servești rulourile calde, direct din tigaie, cu sos de roșii din belșug alături.

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