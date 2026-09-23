Câtă sare se pune, de fapt, la 10 kg de roșii pentru bulion. De ce lucruri trebuie să ținem cont

Este sezonul preparării bulionului. Dacă ai cumpărat deja ingredientele și te întrebi câtă sare trebuie să pui la 10 kilograme de roșii, răspunsul variază în funcție de preferințe, timpul de fierbere și metoda de conservare.

Câtă sare se pune la 10 kilograme de roșii pentru bulion. Foto: Shitterstock.

Regula de aur este să adaugi sarea treptat, mai ales spre final. Pe măsură ce apa se evaporă prin fierbere, compoziția scade, devine mai concentrată, iar gustul sărat se intensifică. Dacă pui întreaga cantitate de sare de la început, raportată strict la cele 10 kilograme de roșii crude, riști ca la final bulionul să iasă mult prea sărat.

Câtă sare se pune la 10 kilograme de roșii pentru bulion

Unele rețete recomandă doar 1–2 lingurițe de sare, în timp ce altele sugerează o cantitate mai mare, însă cel mai sigur este să guști preparatul după ce a scăzut. De asemenea, ține cont de soiul de roșii folosit.

Roșiile zemoase au nevoie de un timp mai lung de fierbere și scad mai mult, în timp ce soiurile cărnoase oferă un randament mai bun și o consistență densă într-un timp mai scurt. Potrivește întotdeauna gustul raportându-te la cantitatea finală de bulion obținută, nu la greutatea inițială a roșiilor proaspete Din 10 kilograme de roșii proaspete este evident că vei obține o cantitate mai mică de bulion, scrie csid.ro.

Cum se prepară bulionul

Se spală roșiile, se țin 10 minute în apă cu bicarbonat, apoi se clătesc bine în trei ape. Se curăță de cotoare și de părțile stricate, apoi se dă printr-o mașină specială ce separă pulpa roșiilor de coajă și semințe.

Sucul obținut se pune la fiert până scade și până ajunge la consistența dorită. Se adaugă două lingurițe de sare grunjoasă pentru murături, însă cantitatea se ajustează după gustul fiecăruia. De asemenea, se adaugă și două lingurițe de zahăr brun.

În cazul în care știți că bulionul va fi utilizat într-o lună-două și îl țineți la loc răcoros, atunci este gata de pus în borcane sau sticle. Dacă lăsați și mai mult la fiert, atunci el devine pastă de roșii, apoi concentrat de roșii.

De menționat este că sarea și zahărul se pun cu 10-15 minute înainte de a stinge focul. După ce turnați compoziția în recipiente, ele se pun la fiert într-o oală plină cu apă și se lasă 70 de minute din momentul în care apa clocotește. De asemenea, aveți în vedere că, la final, borcanele trebuie puse cu capul în jos pentru etanșare și se lasă la răcit o zi sau două, apoi se depozitează în cămară.