 Care sunt cele mai bune roșii pentru bulion
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Care sunt cele mai bune roșii pentru bulion

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O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja înaintăm în a doua jumătate a lunii septembrie. Iar pe măsură ce toamna își intră în drepturi, gospodinele din țara noastră încep să pregătească bulion și sos de roșii. Însă, nu toate soiurile de roșii sunt potrivite pentru bulion!

Bulionul este ușor de pregătit
Bulionul este ușor de pregătit Foto: Shutterstock

Dacă plănuim să pregătim bulion în această toamnă, este important să avem în vedere faptul că nu toate soiurile de tomate vor fi potrivite! Indiferent de cât de frumos arată, unele tipuri de roșii ar trebui evitate și folosite în cu totul alte tipuri de preparate.

Cele mai bune soiuri de roșii pentru bulion

Este important ca roșiile folosite în bulion sau în conserve să fie cât mai bine coapte și să aibă o aciditate cât mai scăzută. În interior, ele trebuie să aibă cât mai puține semințe, iar culoarea optimă este o nuanță intensă de roșu-grena. De obicei, roșiile din soiul Darsirius sunt cele mai bune pentru bulion.

„Pe lângă Darsirirus, foarte bune la industrializare sunt şi tomatele Măriuca şi mai avem un soi mixt de câmp, bun şi pentru consum, şi pentru industrializare, botezat Florina o ultimă creaţie a noastră, foarte apreciată. Şi tomatele tip cherry pot fi folosite în suc, dar întregi, împreună cu cele fade”, a explicat Costel Vânătoru, de la Staţiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău, potrivit adevarul.ro.

Cum alegi cele mai gustoase roșii

Roșiile mari din grădină, indiferent de cât de frumos arată și cât de gustoase ar fi, nu sunt potrivite pentru bulion. Atunci când folosim roșii care nu sunt suficient de coapte, sucul de roșii și bulionul vor ieși ușor acrișoare. În astfel de situații, se poate adăuga puțin zahăr sau chiar și miere, pentru a remedia situația.

Pentru a pregăti bulion de casă, sunt necesare aproximativ șase kilograme de roșii, două tije cu frunze de țelină, puțin hrean și trei lingurițe rase de sare neiodată.

Apoi, roșiile trebuie spălate și tăiate în sferturi, apoi trebuie tocate bine. Este important să ne asigurăm că semințele și chiar și cojile nu vor ajunge în sucul de roșii rezultat. Mai departe, sucul se pune la fiert și se adaugă sarea, frunzele de țelină și hreanul tocat. Totul se fierbe până când bulionul ajunge la consistența ideală. La final, vom pune bulionul în borcane.

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