Ai împlinit 18 ani? Poți primi în continuare alocația de stat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești

Mulți români presupun că alocația de stat se oprește automat atunci când un minor ajunge la vârsta de 18 ani. Însă, acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Există anumite condiții specifice care permit tinerilor să continue să primească bani până când termină studiile sau, dacă suferă de vreun handicap, până împlinesc 26 de ani.

Tinerii pot continua să primească alocația Foto: Shutterstock

Conform Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), alocația de stat poate fi acordată și tinerilor care deja au împlinit vârsta de 18 ani. Însă, aceștia trebuie să urmeze cursuri liceale sau profesionale iar plata va continua până când își termină studiile.

O regulă specială există și pentru tineri care suferă de o formă de handicap. Ei pot continua să primească ajutorul financiar dacă urmează o formă de învățământ preuniversitar, dar plata va trebui să se oprească atunci când împlinesc 26 de ani.

Tinerii pot continua să primească alocația

Chiar și tinerii cetățeni români care studiază dincolo de hotare, în statele membre ale Uniunii Europene, pot continua să primească alocația dacă prezintă toate documentele necesare prevăzute în lege, conform Antena 3 CNN.

În primul rând, pentru a continua să primească alocația după vârsta de 18 ani, tinerii trebuie să prezinte documente care să ateste faptul că încă sunt elevi. Este vorba despre o adeverință eliberată de unitatea de învățământ, copie după actul de identitate și, în unele cazuri, copie după extrasul de cont.

Unde trebuie depuse documentele

Toate aceste documente vor trebui depuse la secretariatul unității de învățământ. De acolo, actele sunt trimise la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială. În același timp, tinerii care repetă un an școlar nu vor beneficia de bani pe durata acestuia, decât dacă situația a fost cauzată de motive medicale ce pot fi justificate prin documente.

După ce toate documentele au fost depuse iar cerințele legale sunt respectate, tinerii de peste 18 ani vor primi aceeași alocație cu cei aflați sub acest prag de vârstă. Mai exact, în anul 2026, este vorba despre suma de 292 de lei pe lună.