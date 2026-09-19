La ce etaj e bine să stai într-un bloc. Apartamentele de aici sunt mai ușor de vândut și pot avea facturi mai mici

Când vine vorba despre alegerea unui apartament, cei mai mulți cumpărători se uită întâi la zonă, suprafață și preț. Totuși, etajul poate influența semnificativ confortul, siguranța și chiar costurile lunare ale unei locuințe.

Etajul „de aur” dintr-un bloc Foto: arhiva Click!

În funcție de poziția în bloc, apartamentul poate fi mai liniștit, mai luminos, mai răcoros sau mai călduros. De asemenea, anumite etaje sunt mai căutate pe piața imobiliară, iar locuințele de la aceste niveluri se pot vinde sau închiria mai ușor.

Parterul, accesibil, dar cu mai multe compromisuri

Apartamentele de la parter sunt adesea mai ieftine și pot fi potrivite pentru persoanele în vârstă, familiile cu copii mici, persoanele cu dizabilități sau proprietarii de animale. Nu există dependență de lift sau de scări, iar evacuarea în caz de urgență este mai rapidă.

În blocurile noi, unele locuințe de la parter beneficiază și de grădină. În plus, acestea tind să fie mai răcoroase vara.

Pe de altă parte, intimitatea poate fi mai redusă, mai ales când ferestrele dau spre stradă sau spre intrarea în bloc. Zgomotul poate fi mai mare, iar riscul de efracție este considerat mai ridicat. Iarna, pardoseala poate fi mai rece decât la etajele superioare.

Etajele 1 și 2, un compromis bun

Primele etaje sunt apreciate pentru combinația dintre accesibilitate și confort. Sunt mai ferite decât parterul de zgomot și privirile trecătorilor, dar nu creează probleme importante atunci când liftul nu funcționează.

Locuințele situate între alte apartamente pot păstra mai bine căldura în timpul iernii, ceea ce poate contribui la reducerea consumului de energie.

Există însă și dezavantaje. Zgomotul traficului și praful pot fi în continuare sesizabile, iar copacii din apropierea blocului pot limita lumina naturală și priveliștea.

Etajele superioare, mai multă liniște și lumină

Cu cât apartamentul este mai sus, cu atât zgomotul străzii devine mai puțin deranjant. Locuințele beneficiază, de regulă, de mai multă lumină naturală și de priveliști mai bune.

Praful și gazele de eșapament sunt mai puțin sesizabile, iar insectele ajung mai rar la aceste înălțimi. Și riscul de efracție este mai redus.

În schimb, dependența de lift crește. O defecțiune poate face dificilă deplasarea zilnică, iar transportul cumpărăturilor sau al obiectelor voluminoase poate deveni o adevărată provocare.

În plus, apartamentele situate foarte sus se pot încălzi mai repede vara, ceea ce poate duce la un consum mai mare pentru răcire.

Ultimul etaj, priveliște spectaculoasă, dar atenție la acoperiș

Ultimul etaj poate oferi liniște, lumină și o priveliște deosebită, mai ales în cazul clădirilor noi. Lipsa vecinilor deasupra este un avantaj important, la fel ca terasele generoase întâlnite la unele locuințe.

Totuși, înainte de cumpărare trebuie verificată foarte bine izolația acoperișului. Infiltrațiile pot deveni o problemă costisitoare, iar expunerea directă la soare vara și la frig iarna poate crește facturile.

Etajele 2 și 3, printre cele mai căutate

Pentru mulți cumpărători, etajele 2 și 3 oferă un echilibru între siguranță, liniște, accesibilitate și confort termic. Sunt suficient de sus pentru a reduce o parte din zgomotul străzii și pentru a oferi mai multă intimitate, dar suficient de jos pentru ca dependența de lift să nu fie o problemă majoră.

Poziționarea între alte apartamente poate contribui și la menținerea unei temperaturi constante, ceea ce poate însemna un consum mai mic pentru încălzire și răcire.

Din acest motiv, locuințele aflate la aceste etaje pot fi atractive atât pentru cumpărători, cât și pentru chiriași și își pot păstra mai bine valoarea pe piața imobiliară.