 La ce etaj e bine să stai într-un bloc. Apartamentele de aici sunt mai ușor de vândut și pot avea facturi mai mici
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

La ce etaj e bine să stai într-un bloc. Apartamentele de aici sunt mai ușor de vândut și pot avea facturi mai mici

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Când vine vorba despre alegerea unui apartament, cei mai mulți cumpărători se uită întâi la zonă, suprafață și preț. Totuși, etajul poate influența semnificativ confortul, siguranța și chiar costurile lunare ale unei locuințe.

Etajul „de aur” dintr-un bloc
Etajul „de aur” dintr-un bloc Foto: arhiva Click!

În funcție de poziția în bloc, apartamentul poate fi mai liniștit, mai luminos, mai răcoros sau mai călduros. De asemenea, anumite etaje sunt mai căutate pe piața imobiliară, iar locuințele de la aceste niveluri se pot vinde sau închiria mai ușor.

Parterul, accesibil, dar cu mai multe compromisuri

Apartamentele de la parter sunt adesea mai ieftine și pot fi potrivite pentru persoanele în vârstă, familiile cu copii mici, persoanele cu dizabilități sau proprietarii de animale. Nu există dependență de lift sau de scări, iar evacuarea în caz de urgență este mai rapidă.

În blocurile noi, unele locuințe de la parter beneficiază și de grădină. În plus, acestea tind să fie mai răcoroase vara.

Pe de altă parte, intimitatea poate fi mai redusă, mai ales când ferestrele dau spre stradă sau spre intrarea în bloc. Zgomotul poate fi mai mare, iar riscul de efracție este considerat mai ridicat. Iarna, pardoseala poate fi mai rece decât la etajele superioare.

Etajele 1 și 2, un compromis bun

Primele etaje sunt apreciate pentru combinația dintre accesibilitate și confort. Sunt mai ferite decât parterul de zgomot și privirile trecătorilor, dar nu creează probleme importante atunci când liftul nu funcționează.

Locuințele situate între alte apartamente pot păstra mai bine căldura în timpul iernii, ceea ce poate contribui la reducerea consumului de energie.

Există însă și dezavantaje. Zgomotul traficului și praful pot fi în continuare sesizabile, iar copacii din apropierea blocului pot limita lumina naturală și priveliștea.

Etajele superioare, mai multă liniște și lumină

Cu cât apartamentul este mai sus, cu atât zgomotul străzii devine mai puțin deranjant. Locuințele beneficiază, de regulă, de mai multă lumină naturală și de priveliști mai bune.

Praful și gazele de eșapament sunt mai puțin sesizabile, iar insectele ajung mai rar la aceste înălțimi. Și riscul de efracție este mai redus.

În schimb, dependența de lift crește. O defecțiune poate face dificilă deplasarea zilnică, iar transportul cumpărăturilor sau al obiectelor voluminoase poate deveni o adevărată provocare.

În plus, apartamentele situate foarte sus se pot încălzi mai repede vara, ceea ce poate duce la un consum mai mare pentru răcire.

Ultimul etaj, priveliște spectaculoasă, dar atenție la acoperiș

Ultimul etaj poate oferi liniște, lumină și o priveliște deosebită, mai ales în cazul clădirilor noi. Lipsa vecinilor deasupra este un avantaj important, la fel ca terasele generoase întâlnite la unele locuințe.

Totuși, înainte de cumpărare trebuie verificată foarte bine izolația acoperișului. Infiltrațiile pot deveni o problemă costisitoare, iar expunerea directă la soare vara și la frig iarna poate crește facturile.

Etajele 2 și 3, printre cele mai căutate

Pentru mulți cumpărători, etajele 2 și 3 oferă un echilibru între siguranță, liniște, accesibilitate și confort termic. Sunt suficient de sus pentru a reduce o parte din zgomotul străzii și pentru a oferi mai multă intimitate, dar suficient de jos pentru ca dependența de lift să nu fie o problemă majoră.

Poziționarea între alte apartamente poate contribui și la menținerea unei temperaturi constante, ceea ce poate însemna un consum mai mic pentru încălzire și răcire.

Din acest motiv, locuințele aflate la aceste etaje pot fi atractive atât pentru cumpărători, cât și pentru chiriași și își pot păstra mai bine valoarea pe piața imobiliară.

Ghid de cumpărături

horoscop toamna shutterstock jpg
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători Horoscop
aris eram jpg
VideoCe îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată” PrimeTime
image
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat adevarul.ro
image
Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș critică lotul lui Gică Hagi pentru Liga Națiunilor: „Ciudățenii greu de înțeles” după anunțul oficial www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care patru liceeni români vor să ajungă în Europa şi SUA. Cum funcţionează "bodyguard-ul" AI observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Se însoară milionarul român de doar 30 de ani! Cum arată femeia care îi va deveni soţie as.ro
image
De ce avem o mică adâncitură între nas și buza de sus. La ce folosește, de fapt, filtrumul playtech.ro
image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual www.fanatik.ro
image
Românii au luat cu asalt Coasta de Azur. Flotă de mașini de lux, înmatriculate în România, în parcările hotelurilor din Monaco www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
Lovitură pentru Dacia chiar acasă. România nu mai este în Top 5, iar o altă țară îi ia fața playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
Viorel Oarza jpg
Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași, a murit. Familia a luat o decizie în privința organelor Național
Brad Pitt sursa foto profimedia jpg
Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Mai poți bea dacă ai avut probleme cu dependența? Ce spun studiile recente Fapt divers
cartofi prajiti vecteezy jpg
Nu sunt proaspeți, dar au un avantaj surprinzător. De ce cartofii prăjiți congelați pot fi mai gustoși Fapt divers
aninoasa png
Orașul din România unde o locuință nouă se închiriază cu doar 15 lei. Apartamentele vechi, afectate de cutremure Național
mesaje telefon smartphone depositphotos1 jpeg
Răspunsul jignitor primit de un client de la chatbot-ul unei bănci din România. Motivul pentru care a fost numit „idiot” Național
ciocolata neagra jpg
5 deserturi pe care le poți mânca seara. Te ajută să adormi mai ușor și nu te îngrașă Fapt divers
femeie frig jpeg
Se răcește vremea în România. Un vortex polar va afecta întreaga țară. În ce zi a săptămânii va fi cel mai frig? Național
calorifer iarna istock jpeg
Trucul simplu care poate reduce facturile la energie în această iarnă. Ce trebuie să schimbi la centrală Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net