 Lovitură pentru românii de la bloc! Facturile la întreținere ar putea să sară de 1.000 de lei în această iarnă. Avertismentul unui economist
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Lovitură pentru românii de la bloc! Facturile la întreținere ar putea să sară de 1.000 de lei în această iarnă. Avertismentul unui economist

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Iarna care se apropie ar putea aduce cheltuieli semnificativ mai mari pentru românii care locuiesc în apartamente racordate la sistemul centralizat de încălzire. Facturile la întreținere ar putea pune o presiune serioasă pe bugetele familiilor, în special în lunile în care temperaturile vor scădea.

Facturile la întreținere ar putea să sară de 1.000 de lei în această iarnă
Facturile la întreținere ar putea să sară de 1.000 de lei în această iarnă Foto: arhivca Click!

Economistul Adrian Negrescu avertizează că, în anumite situații, întreținerea pentru un apartament cu două camere ar putea depăși 1.000 de lei. Pentru locuințele cu mai multe camere, suma ar putea fi considerabil mai mare.

Adrian Negrescu, avertisment despre facturile din sezonul rece

Costurile de întreținere ar putea deveni una dintre principalele probleme financiare pentru familiile care se bazează pe încălzirea centralizată. Pe lângă consumul mai ridicat din sezonul rece, eventualele modificări ale tarifelor pentru energia termică ar putea contribui la creșterea facturilor.

Economistul susține că există deja estimări privind nivelul pe care l-ar putea atinge cheltuielile în această iarnă.

„Din punctul meu de vedere, facturile la întreținere vor reprezenta o problemă majoră pentru cea mai mare parte a populației în iarna aceasta. În piață există estimări potrivit cărora, pentru un apartament cu două camere încălzit în sistem centralizat, costurile de întreținere ar putea depăși 1.000 de lei”, a declarat economistul Adrian Negrescu pentru wowbiz.ro.

Astfel, pentru o familie care locuiește într-un apartament cu două camere, suma achitată lunar pentru întreținere ar putea trece de pragul de 1.000 de lei în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

Cât ar putea plăti cei care locuiesc în apartamente mai mari

Pentru locuințele cu trei sau patru camere, estimările sunt și mai îngrijorătoare. O suprafață mai mare presupune, în general, și un necesar mai ridicat de energie termică pentru încălzire.

„În cazul unui apartament cu trei camere, suma ar putea trece de 1.300-1.500 de lei, iar pentru patru camere costurile ar fi și mai ridicate”, a explicat economistul.

Este important de precizat că aceste valori sunt estimări, iar suma finală poate diferi în funcție de oraș, consumul fiecărei locuințe, temperaturile înregistrate și tarifele locale.

O altă problemă pentru românii care locuiesc în blocuri racordate la sistemul centralizat ar putea fi reprezentată de prețul gigacaloriei. Costul energiei termice are un rol important în valoarea facturii de întreținere, iar orice majorare poate avea efect direct asupra sumelor plătite de locatari.

Economistul atrage atenția că o eventuală scumpire ar putea face și mai dificilă achitarea facturilor pentru familiile cu venituri mai mici.

„În plus, este de așteptat să crească și prețul gigacaloriei. O astfel de scumpire va pune o presiune și mai mare pe bugetele familiilor și ar putea face dificil pentru o parte importantă a populației să-și achite facturile la întreținere”, a mai declarat Adrian Negrescu.

De ce cresc facturile în lunile de iarnă

În mod obișnuit, întreținerea este mai mare în sezonul rece decât în lunile de vară, în principal din cauza consumului de energie termică. Pe măsură ce temperaturile exterioare scad, sistemele de încălzire funcționează mai mult, ceea ce duce la un consum mai mare.

În cazul blocurilor racordate la sistemul centralizat, valoarea facturii este influențată de tariful pentru energia termică și de consumul înregistrat.

Dacă un consum mai ridicat este însoțit și de tarife mai mari, cheltuielile lunare pot crește considerabil. Pentru familiile care au deja un buget strâns, diferența poate deveni dificil de acoperit de la o lună la alta.

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