Cheloo, dezvăluire neașteptată la „Asia Express”! Problema de sănătate cu care se confruntă

Cheloo a făcut o dezvăluire neașteptată în noul sezon „Asia Express”. Artistul a vorbit despre problema de sănătate cu care se confruntă și care îi face participarea în competiție mai dificilă. De asemenea, acesta a refuzat să participe la una dintre probe, moment care a stârnit reacții.

De ce boală suferă Cheloo Foto: Facebook

Cheloo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști hip-hop din România, a mărturisit, în timpul filmărilor pentru „Asia Express”, că are probleme serioase cu genunchiul stâng. Concurentul a dezvăluit că suferă de artroză de gradul 3, o afecțiune care îi poate îngreuna participarea la probele fizice din competiție.

„Am artroză de gradul 3 la genunchiul stâng”, a spus Cheloo.

Gonartroza, cunoscută și sub denumirea de artroza genunchiului, este o afecțiune degenerativă care apare atunci când cartilajul articulației se deteriorează treptat. În timp, acest lucru poate duce la dureri, rigiditate și probleme de mobilitate.

În formele mai avansate, activități obișnuite, precum mersul pe jos sau urcatul scărilor, pot deveni dificile. Printre simptome se pot număra durerile la mișcare, rigiditatea după perioadele de repaus și senzația de instabilitate la nivelul genunchiului.

Participarea la „Asia Express” reprezintă o provocare importantă pentru Cheloo, având în vedere că emisiunea presupune trasee dificile, probe solicitante și mult efort fizic.

Problemele pe care le are la genunchi îi pot face misiunea și mai dificilă, mai ales în timpul probelor care necesită deplasări lungi sau activitate fizică intensă.

Cheloo a refuzat să participe la o probă

La un moment dat, Cheloo și colegul său de echipă au refuzat să îndeplinească una dintre sarcinile primite în competiție.

Concurenții trebuiau să îmbrace costume tradiționale și să învețe un dans uzbek alături de un turist, urmând ca apoi să prezinte momentul în fața unui jurat.

„Veţi lăsa rucsacurile aici. Câte o doamnă va veni la voi să vă dea costume tradiţionale. După ce vă veţi îmbrăca, va trebui să mergeţi şi să găsiţi un turist care să înveţe cu voi dansul. Apoi veniţi la antrenorul vostru şi repetaţi până învăţaţi dansul şi credeţi că-l ştiţi. Un jurat va spune dacă aţi dansat bine sau nu, iar în funcţie de asta veţi continua cursa”, a explicat Irina Fodor.

Mihai Ban a reacționat imediat după ce a aflat ce are de făcut: „Cine dracu poate să facă d-astea?”.

Cheloo a fost categoric și a spus că nu este dispus să participe la proba respectivă.

„Nu vreau să fac. Punct. Unu la mână mă respect ca bărbat, nici el. Nu mă identific cu aşa ceva, poate ceilalţi se identifică. Punct. Eu nu dansez din principiu de 35 de ani. O simulare de epilepsie pot să vă fac, aici”, a spus Cheloo, care a fost penalizat.