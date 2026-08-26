 Cheloo și-a dezvăluit cea mai mare slăbiciune la Asia Express. „Stau cel mai rău la capitolul ăsta”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cheloo și-a dezvăluit cea mai mare slăbiciune la Asia Express. „Stau cel mai rău la capitolul ăsta”

#Asia Express
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cheloo a recunoscut care este vulnerabilitatea sa cea mai mare în competiția „Asia Express”. Acesta concurează împreună cu Mihai Ban și amândoi vor pleca pe Drumul Mătăsii, în goana după premiul cel mare.

Mihai Ban și Cheloo.
Mihai Ban și Cheloo. Foto: captura Facebook

Cheloo și Mihai Ban urmează să aibă aventura vieții lor, în cadrul emisiunii „Asia Express”. Cântărețul a recunoscut faptul că această provocare îi va testa limitele și a dezvăluit și momentele în care corpul lui cedează.

Momentul în care Cheloo cedează la „Asia Express”

Cheloo și Mihai Ban formează una dintre echipele din noul sezon „Asia Express”. În cel de-al șaselea episod din „Jurnalul de călătorie: Asia Express”, Cheloo a dezvăluit care este momentul în care corpul lui cedează.

Acesta a mărturisit că este un om liniștit, însă există și momente în care își iese din fire. Acesta devine recalcitrant atunci când îi este foame, însă pentru el lucrurile sunt ceva mai complicate atunci când vine vorba de mâncare. Artistul recunoaște că unele alimente pot face ca organismul lui să cedeze, însă va accepta probele în care trebuie să mănânce lucruri ciudate.

„Eu stau cel mai rău la capitolul ăsta, adică organismul meu cedează cel mai ușor la mâncare stricată, la mâncare proastă, la combinații proaste, dar, eu mănânc orice. Vedem după rezultatul. Sunt sensibil, dar mă descurc”, a declarat Cheloo.

Și Mihai Ban se teme de probele care includ tot felul de mâncăruri.

„Cea mai mare teamă este să mănânc lucruri pe care nu le știu, care nu-mi plac. Șerpi, pisici, câini... Probabil dacă nu aș ști ce sunt aș mânca”, a mărturisit Mihai Ban.

Cum se înțeleg cei doi

Atât Cheloo cât și Mihai Ban au susținut că sunt oameni liniștiți, care se enervează greu. De menționat este că ei au mai format o echipă și în cadrul Raliului Dakar, deci își cunosc limitele unul celuilalt. 

„Eu cred că Ban a găsit o modalitate de a mă îndura în momentele mele când sunt 100% cretin”, a spus Cheloo. Artistul a mărturisit că își iese din fire atunci când îi este foame, dar coechipierul său încearcă mereu să-l calmeze.

„Sunt recalcitrant când mi-e foame. Am momente când mă pierd și zic să-i dăm mai tare și zice Ban, stai mă calm. Ban să-și rupă a treia oară picioru, eu să-mi scot umărul din articulație”, a mai declarat Cheloo.

Ghid de cumpărături

image png
Sărbătoare mare astăzi, 26 august, în calendarul ortodox. Ce sfinți sunt prăznuiți și cine își serbează onomastica Fapt divers
himba istock jpg
Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală Fapt divers
image
#Analize Adevărul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală adevarul.ro
image
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors adevarul.ro

Parteneri

image
Gino Iorgulescu nu renunță la șefia LPF! Decizia luată înaintea alegerilor www.fanatik.ro
image
Comuna care oferă terenuri gratuite românilor care se mută în zonă. Cine are prioritate observatornews.ro
image
Plaja Olimp a fost evacuată. O dronă cu explozibil a fost detonată chiar între șezlonguri www.antena3.ro
image
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia de la conducerea grupului din senat şi forţează o trântire a legii integrităţii www.gandul.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale. Zonele afectate playtech.ro
image
Golgheterul din SuperLiga visează la naționala României! Ar reveni la FCSB?! „Îmi pare rău că nu am vorbit cu Gigi Becali” www.fanatik.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea tinerei îngropate în mod tulburător, într-un mormânt vampiric din secolul al XVII-lea historia.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
Design fără titlu (7) png
Prezentatoarea TV care a devenit mamă în mare secret! Vedete românești
andrei bordeianu jpg
Andrei Bordeianu, accident grav cu motocicleta. În ce stare e fostul concurent de la Love Island România Vedete românești
banner Irina Pavlenco jpg
#Exclusiv Click!
Cum a câștigat Irina Pavlenco primii ei bani? Care a fost cel mai mare compromis din carieră pe care l-a făcut solista de la Sweet Kiss? Vedete românești
banner ioana ginghina png
#Exclusiv Click!
Cu cine a venit Alexandru Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț! Ce cadou a primit Ruxi? Vedete românești
dolly parton sex in trei cu jennifer aniston 2 jpeg
Lucruri neștiute despre Dolly Parton. Detaliile surprinzătoare din viața legendarei artiste Vedete internaționale
Dolly Parton foto Shutterstock jpg
Cum a ajuns Dolly Parton la o avere de 450 de milioane de dolari și pe ce a cheltuit banii Vedete internaționale
dolly parton profimedia jpg
A fost dezvăluită cauza morții lui Dolly Parton. Artista a dus în secret o luptă grea Vedete internaționale
Meghan Markle foto GettyImages 2260473419 (2) jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea Vedete internaționale
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net
image
De ce a murit Dolly Parton. Boala de care suferea artista a fost dezvăluită după moartea sa la 80 de ani actualitate.net