Cheloo și-a dezvăluit cea mai mare slăbiciune la Asia Express. „Stau cel mai rău la capitolul ăsta”

Cheloo a recunoscut care este vulnerabilitatea sa cea mai mare în competiția „Asia Express”. Acesta concurează împreună cu Mihai Ban și amândoi vor pleca pe Drumul Mătăsii, în goana după premiul cel mare.

Mihai Ban și Cheloo. Foto: captura Facebook

Cheloo și Mihai Ban urmează să aibă aventura vieții lor, în cadrul emisiunii „Asia Express”. Cântărețul a recunoscut faptul că această provocare îi va testa limitele și a dezvăluit și momentele în care corpul lui cedează.

Momentul în care Cheloo cedează la „Asia Express”

Cheloo și Mihai Ban formează una dintre echipele din noul sezon „Asia Express”. În cel de-al șaselea episod din „Jurnalul de călătorie: Asia Express”, Cheloo a dezvăluit care este momentul în care corpul lui cedează.

Acesta a mărturisit că este un om liniștit, însă există și momente în care își iese din fire. Acesta devine recalcitrant atunci când îi este foame, însă pentru el lucrurile sunt ceva mai complicate atunci când vine vorba de mâncare. Artistul recunoaște că unele alimente pot face ca organismul lui să cedeze, însă va accepta probele în care trebuie să mănânce lucruri ciudate.

„Eu stau cel mai rău la capitolul ăsta, adică organismul meu cedează cel mai ușor la mâncare stricată, la mâncare proastă, la combinații proaste, dar, eu mănânc orice. Vedem după rezultatul. Sunt sensibil, dar mă descurc”, a declarat Cheloo.

Și Mihai Ban se teme de probele care includ tot felul de mâncăruri.

„Cea mai mare teamă este să mănânc lucruri pe care nu le știu, care nu-mi plac. Șerpi, pisici, câini... Probabil dacă nu aș ști ce sunt aș mânca”, a mărturisit Mihai Ban.

Cum se înțeleg cei doi

Atât Cheloo cât și Mihai Ban au susținut că sunt oameni liniștiți, care se enervează greu. De menționat este că ei au mai format o echipă și în cadrul Raliului Dakar, deci își cunosc limitele unul celuilalt.

„Eu cred că Ban a găsit o modalitate de a mă îndura în momentele mele când sunt 100% cretin”, a spus Cheloo. Artistul a mărturisit că își iese din fire atunci când îi este foame, dar coechipierul său încearcă mereu să-l calmeze.

„Sunt recalcitrant când mi-e foame. Am momente când mă pierd și zic să-i dăm mai tare și zice Ban, stai mă calm. Ban să-și rupă a treia oară picioru, eu să-mi scot umărul din articulație”, a mai declarat Cheloo.