Hilaria Baldwin, decolteu spectaculos pe covorul roșu!

Hilaria Baldwin (42 de ani) a atras toate privirile pe covorul roșu al premiilor VRT Awards 2026, unde a afișat un look spectaculos, accesorizat cu bijuterii strălucitoare.

Instructoarea de yoga a ales o ținută Zimmermann formată dintr-un body negru cu corset, cu o inserție semitransparentă și buline discrete, completat de o fustă din tul până la genunchi.

Hilaria Baldwin a purtat o ținută decoltată Foto: Getty Images

Vedeta a dezvăluit pentru Page Six că s-a îmbrăcat pe fugă, după ce și-a luat copiii de la școală. „Am un șifonier bun”, a glumit ea, explicând că are aceeași piesă vestimentară în mai multe culori și îi place să refolosească ținutele.

Hilaria a completat apariția cu pantofi cu imprimeu de piele de șarpe și numeroase inele, însă bijuteriile care au atras atenția au fost colierul Swarovski de 600 de dolari și cerceii mari verzi, în formă de cerc. Ea a venit fără soțul ei, Alec Baldwin (68 de ani), aflat în prezent la filmări.

Hilaria Baldwin are șapte copii

Hilaria și Alec Baldwin s-au căsătorit în 2012 și au împreună șapte copii: Carmen Gabriela (13 ani), Rafael Thomas (11 ani), Leonardo Ángel Charles (10 ani), Romeo Alejandro David (8 ani), Eduardo Pau Lucas (6 ani),María Lucía Victoria (5 ani), Ilaria Catalina Irena (4 ani).

Hilaria Baldwin a declarat că este „categoric” hotărâtă să nu mai aibă copii, chiar dacă soțul ei glumește adesea pe această temă și îi cere în mod repetat să mai facă un copil.

Hilaria a povestit în trecut că ei adoră să aibă o familie numeroasă, deoarece „bebelușii aduc o bucurie imensă și îi învață pe copiii ei că inima se poate deschide tot mai mult cu fiecare nou frate sau soră”.

În postările sale de pe rețelele sociale, ea a subliniat că micuții sunt minunați și contribuie la formarea unei generații viitoare mai bune.

Hilaria s-a descris drept „părintele alfa” în ceea ce privește gestionarea vieții aglomerate de familie, ocupându-se de călătorii, rutina zilnică și serialul lor de familie, „The Baldwins”.