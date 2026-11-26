Adriana Bahmuțeanu a decis să facă o schimbare de ordin estetic și a trecut prin două intervenții la care se gândea de mai mult timp. Vedeta a ales să își corecteze zona de sub ochi, unde își dorea să reducă ridurile care o deranjau, dar și să rezolve o problemă mai veche, legată de lobii urechilor. La scurt timp după proceduri, aceasta le-a transmis urmăritorilor că se simte foarte bine și că intervențiile s-au încheiat fără probleme.

Adriana Bahmuțeanu a făcut blefaroplastie inferioară Foto: Facebook

Jurnalista a apelat la blefaroplastia inferioară, procedură prin care și-a propus să obțină un aspect mai proaspăt și mai tineresc al feței. În același timp, a făcut și o corecție la nivelul ambilor lobi ai urechilor, care fuseseră afectați de-a lungul timpului. Adriana nu a ascuns faptul că a avut ceva emoții înainte de intervenție, mai ales pentru că zona ochilor este una sensibilă, însă spune că experiența a fost mult mai ușoară decât se aștepta.

Adriana Bahmuțeanu a ales blefaroplastia inferioară

Vedeta a povestit că își dorea de multă vreme să scape de ridurile de sub ochi, pe care le considera inestetice. Pentru această schimbare a ales clinica Beauty Art Aesthetics, unde a făcut procedura de blefaroplastie inferioară. Potrivit mărturiei sale, intervenția nu a fost însoțită de dureri și nici de un disconfort semnificativ.

„Îmi doream de foarte mult timp să scap de ridurile inestetice de sub ochi și să redau feței aspectul tineresc și proaspăt!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu, explicând motivul pentru care a hotărât să facă această schimbare.

Deși știa că urmează o procedură într-o zonă sensibilă, vedeta a trecut peste emoțiile pe care le-a avut înainte de operație. Ea a recunoscut că a simțit puțină anxietate, însă nu a întâmpinat probleme în timpul intervenției. Primele impresii au fost pozitive, iar Adriana s-a declarat mulțumită de felul în care s-a simțit imediat după procedură.

Ce problemă avea la nivelul urechilor

Pe lângă intervenția estetică de sub ochi, Adriana Bahmuțeanu a decis să își corecteze și lobii urechilor. Aceștia erau rupți în ambele părți, după ce fuseseră afectați de purtarea cerceilor și de incidentele despre care vedeta a povestit în mesajul său.

Jurnalista a explicat că lobii ajunseseră să fie sfâșiați și că avea nevoie de o corecție. Astfel, cele două proceduri au fost realizate în cadrul aceleiași vizite la clinică. Adriana a vorbit deschis despre ambele intervenții și a ținut să precizeze că nu a resimțit dureri în timpul acestora.

„Tocmai s-a terminat intervenția, am avut și blefaroplastie inferioară, dar și corecția lobului urechii care era rupt în ambele părți, era sfâșiat de la cercei”, a povestit aceasta.

Cum se simte vedeta după intervenții

Imediat după încheierea procedurilor, Adriana Bahmuțeanu a transmis că starea sa este foarte bună. Singurul moment mai neplăcut a fost legat de anestezie, pe care a simțit-o doar puțin, după cum a explicat chiar ea. În rest, vedeta spune că nu a avut dureri și că nu a întâmpinat dificultăți pe parcursul intervențiilor.

„Mă simt foarte bine, nu am avut nicio problemă în timpul intervenției, n-am simțit absolut nimic decât anestezia foarte puțin”, a declarat Adriana.

Aceasta a mărturisit că se bucură că a reușit să își găsească timpul, curajul și determinarea necesare pentru a face schimbările pe care și le dorea de multă vreme. Totodată, le-a mulțumit medicilor care s-au ocupat de proceduri, respectiv doctorului Moody și doctorului Rashid.

Când le va arăta fanilor rezultatul final

Adriana Bahmuțeanu spune că rezultatul este deja spectaculos, însă va mai aștepta înainte de a le prezenta urmăritorilor transformarea. Vedeta a precizat că urmează o perioadă de recuperare de aproximativ o săptămână, după care speră să poată arăta publicului schimbarea obținută în urma intervențiilor.

„Rezultatul este deja spectaculos, aștept să treacă săptămâna de recuperare ca să vă pot arăta schimbarea!”, a transmis aceasta.

Până atunci, jurnalista se concentrează pe perioada de refacere, după cele două proceduri.