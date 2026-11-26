Rita Mureșan a ajuns în atenția publicului după cea mai recentă apariție televizată, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP”, moderată de Cristi Brancu. Creatoarea de modă a fost invitată în platou, însă imaginile difuzate au atras atenția dincolo de subiectele discutate. Gesturile sale și modul în care a vorbit au stârnit numeroase comentarii pe rețelele de socializare, unde urmăritorii au încercat să înțeleagă dacă vedeta trece printr-o problemă de sănătate.

Rita Mureșan a ajuns în atenția publicului Foto: Facebook

Apariția Ritei Mureșan a fost remarcată și din punct de vedere vestimentar. Aceasta a purtat o rochie neagră, scurtă, decorată cu buline albe, cu mâneci lungi, pe care a asortat-o cu dresuri negre cu model și balerini în aceeași culoare. Părul l-a avut prins într-un coc simplu. Totuși, ținuta elegantă nu a fost principalul subiect al discuțiilor, deoarece atenția internauților s-a concentrat asupra comportamentului său din timpul emisiunii, potrivit CANCAN.ro.

Ce au remarcat telespectatorii în timpul emisiunii lui Cristi Brancu

După difuzarea imaginilor, pe Facebook au apărut numeroase reacții, iar părerile celor care au urmărit-o pe creatoarea de modă au fost împărțite. O parte dintre comentatori au speculat că Rita Mureșan ar fi consumat alcool înainte de apariția în emisiune. Alții au considerat că gesturile și felul în care se exprima ar putea avea legătură cu problemele medicale despre care vedeta a vorbit în trecut.

Printre mesajele publicate s-au numărat întrebări despre starea sa, dar și remarci critice la adresa modului în care a fost prezentată în fața telespectatorilor. Unii internauți au sugerat că echipa emisiunii ar fi trebuit să țină cont de starea invitatei, în timp ce alții au atras atenția că nu este corect ca oamenii să tragă concluzii fără să cunoască situația medicală a acesteia.

„Rita bea?”, „Ce beată e”, „Rita parcă e beată, așa pare” și „Ce se întâmplă cu doamna Rita, e ok?” sunt câteva dintre mesajele apărute în mediul online.

Au existat însă și persoane care au cerut mai multă empatie și au atras atenția asupra posibilității ca vedeta să se confrunte cu probleme de sănătate. „Poate e bolnavă femeia, lăsați răutatea, umpleți-vă inima cu bucurie. Nu i-ați făcut un bine invitând-o în emisiune. Dacă are probleme de sănătate, ați expus-o”, a scris un internaut.

Problemele medicale despre care Rita Mureșan a vorbit în trecut

Reacțiile publicului au fost amplificate și de faptul că Rita Mureșan a povestit în urmă cu câțiva ani despre un episod medical dificil. În 2022, creatoarea de modă a dezvăluit că i s-a făcut rău în timp ce se afla pe stradă și că trecuse printr-un preinfarct.

Atunci, vedeta a descris simptome care au speriat-o. Vederea i s-a încețoșat, a început să respire cu dificultate și a observat că buzele i se învinețiseră. Pentru că nu se mai simțea în stare să continue drumul, s-a așezat pe o bordură. Un trecător a observat situația și a intervenit pentru a-i acorda ajutor.

Ulterior, Rita Mureșan a mai vorbit despre episoade de tahicardie și despre momente în care starea sa de sănătate i-a creat probleme, inclusiv în timpul unor apariții televizate. Aceste dezvăluiri au fost readuse în discuție de internauții care au urmărit imaginile recente și au considerat că reacțiile sale ar putea avea o explicație medicală.

Internauții au cerut mai multă înțelegere

În timp ce unii au continuat să facă presupuneri despre comportamentul creatoarei de modă, alții au insistat că nu ar trebui pus un diagnostic doar pe baza unor imagini. În comentarii au apărut și mesaje în care utilizatorii au susținut că Rita Mureșan ar avea probleme cu inima și ar urma un tratament.

„Nu e beată, are probleme de sănătate, cu preinfarct nu și-ar bate joc de inima ei să apară beat” și „Nu bea, suferă de inimă, ia tratament” sunt alte reacții publicate de urmăritori.

Cine este Rita Mureșean

Rita Mureșan se numără printre numele cunoscute ale modei din România, iar povestea sa profesională a început încă de la o vârstă fragedă. Creatoarea de modă a intrat în atenția publicului la numai 20 de ani, când a câștigat titlul de Miss România. De atunci, a construit o carieră în domeniul modei și a trecut prin numeroase schimbări, atât în plan profesional, cât și personal.

Născută pe 23 noiembrie 1972, în Breaza, județul Prahova, Rita Mureșan a împlinit 52 de ani. De-a lungul timpului, viața ei a fost marcată de experiențe diferite, iar drumul nu a fost întotdeauna lipsit de obstacole. De la succesul obținut în tinerețe până la perioadele în care s-a confruntat cu probleme legate de greutate și cu momente dificile, vedeta a continuat să își urmeze pasiunile.

De-a lungul anilor, creatoarea de modă a trecut prin mai multe transformări fizice. Chiar dacă a apelat la diete stricte, greutatea sa a fluctuat considerabil. Dacă în tinerețe avea o siluetă foarte suplă, ulterior a ajuns să cântărească peste 100 de kilograme. Mai târziu, Rita a reușit să slăbească aproximativ 40 de kilograme.