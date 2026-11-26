Alin Oprea nu și-a mai lăsat, anul acesta, soția să-i facă petrecere de ziua lui. Solistul s-a serbat în familie, cu un tort delicios făcut de soția lui Medana. Cei doi avut, în aceste zile, și un invitat special, venit tocmai din Spania.



1/6 Medana și Alin Oprea l-au avut invitat pe Antonio Calderón de Jesús, la Cluj Foto: Click!

Alin Oprea s-a bucurat de o aniversare intimă, în familie, anul acesta de ziua lui. Solistul de la Talisman i-a interzis soției sale Medana să dea o petrecere cu fast pentru el. Acesta a vrut să petreacă doar împreună cu soția lui Medana Oprea și cu copiii acesteia.

Au avut însă și un invitat special, la ei acasă la Cluj, căruia i-au arătat orașul împodobit deja de sărbători.

„Îmi făcusem deja planuri să-i organizez lui Alin o petrecere surpriză acasă, însă, cum mă cunoaște foarte bine, mi-a intuit intențiile și mi-a spus: <<Dacă ai de gând să-mi organizezi vreo petrecere, te rog să nu o faci. Îmi doresc să-mi petrec ziua de naștere doar cu tine și cu copiii>>. Mi s-a părut atât de frumoasă și de sinceră dorința lui, încât, bineînțeles, i-am respectat-o.

Am ales să-i dăruiesc și ceva din sufletul meu, o poezie pe care am scris-o special pentru el. Prin versuri reușesc să exprim uneori ceea ce cuvintele rostite nu pot cuprinde.

O surpriză extraordinar de frumoasă a fost vizita domnului Antonio Calderón de Jesús, reputat critic de artă, jurnalist și promotor cultural spaniol, o personalitate a vieții culturale madrilene, care de zeci de ani promovează cu generozitate arta și valorile românești în Spania.

Ne-a onorat și ne-a bucurat nespus prezența dânsului în casa noastră. Dincolo de prestigiul său profesional și de profunda admirație pe care i-o purtăm, ne leagă o relație sufletească aparte. Pentru noi este parte din familie, iar pentru mine este ca un tată. Sunt oameni pe care viața ți-i dăruiește și care, fără să existe o legătură de sânge, ajung să ocupe un loc neprețuit în sufletul tău. Domnul Calderón este unul dintre acești oameni”, a spus Medana Oprea, pentru Click!

Medana Oprea: „A fost o aniversare fără fast”

Soția lui Alin Oprea i-a pregătit un tort delicios, iar momentele petrecute în sânul familiei au fost neprețuite. Medana ne-a mărturisit ca a apucat deja să împodobească patru brazi pentru Crăciun și mai urmează încă doi.

„A fost o aniversare fără fast, dar cu multă căldură, bucurie și emoție. Sunt momente în viață în care îți dai seama că adevărata bogăție se află în oamenii pe care îi ai aproape.

Alin nu și-a dorit o petrecere grandioasă, ci timp petrecut împreună, în familie. Și cred că tocmai în simplitatea acestei dorințe a stat frumusețea întregii zile. Am împodobit deja patru brazi, mai urmează doi până la Crăciun”, a mai spus Medana Oprea, pentru Click!