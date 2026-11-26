Gheorghe Gheorghiu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică de dragoste din România, a făcut dezvăluiri emoționante despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul carierei.

Gheorghe Gheorghiu face declarații despre sacrificiile pe care le-a făcut de dragul carierei. Foto: Arhiva Click!

Artistul recunoaște că anii dedicați muzicii l-au ținut departe de familie și că are regrete legate de timpul pe care nu l-a petrecut alături de fiica sa și de părinții care între timp s-au stins. Mai mult, acesta a vorbit despre plecarea fiicei sale, Andra, în America, dar și despre momentele în care a fost sabotat de colegii de breaslă.

Gheorghe Gheorghiu regretă timpul petrecut departe de familie

După o viață întreagă dedicată scenei și muzicii, Gheorghe Gheorghiu privește cu sinceritate în urmă și recunoaște că succesul profesional a venit și cu sacrificii personale. Turneele, concertele și numeroasele angajamente l-au ținut departe de oamenii dragi, iar artistul mărturisește că nu a reușit întotdeauna să fie prezent în momentele importante din viața familiei sale.

Unul dintre cele mai mari regrete este legat de relația cu fiica sa, pe care ajungea să o vadă doar în perioadele dintre turnee. De asemenea, artistul spune că anii dedicați carierei l-au îndepărtat și de părinții săi, care au murit între timp.

„Mi-am dedicat foarte mult timp carierei, iar asta a însemnat ani în care am fost departe de oamenii dragi, de părinții mei, care s-au stins, dar și de copilul meu minunat. Îmi pare rău că, timp de zeci de ani, am ajuns să-mi văd fiica doar în pauzele dintre turnee.

Unul dintre cele mai dificile momente pentru mine a fost plecarea Andrei în America. Despărțirea de ea nu a fost o alegere făcută în favoarea carierei, însă distanța m-a învățat cât de important este timpul petrecut alături de cei pe care îi iubești. Acum încerc să recuperez cât mai mult din timpul pierdut. Îmi doresc să fiu cât mai prezent în viața celor dragi și nu mai plec la drum cu graba și agitația de altădată”, a mărturisit Gheorghe Gheorghiu pentru CANCAN.RO.

Gheorghe Gheorghiu susține că a fost sabotat de colegii de breaslă

Dincolo de regretele personale, artistul a vorbit și despre momentele dificile pe care le-a întâmpinat în cei aproximativ 50 de ani de activitate muzicală. Gheorghe Gheorghiu a dezvăluit că a simțit că a fost sabotat de unii colegi, în special în perioada pe care o numește „anii gri”.

„Da, am fost sabotat de colegii de breaslă, mai ales în anii «gri», când se făceau note anonime în turnee, însă nu vreau să vorbesc despre lucruri pe care nu le pot dovedi. Nici nu-mi place să privesc în urmă cu resentimente. În 50 de ani întâlnești tot felul de oameni și treci prin situații mai puțin plăcute. Am avut și eu momente dificile, dar niciodată conflicte. Sunt convins că nimeni din grădina muzicii nu poate spune că este supărat pe mine. Ce nu am reușit să învăț niciodată este să nu-mi mai storc energia încercând să-i ajut pe oamenii care nu apreciază. Fir-ar!”, a spus artistul.

Gheorghe Gheorghiu nu renunță la romantism. Ce mesaj le-a transmis admiratorilor

Chiar dacă a trecut prin momente dificile și are regrete legate de timpul petrecut departe de familie, Gheorghe Gheorghiu spune că nu și-a pierdut optimismul și nici dragostea pentru muzica romantică. Cunoscut drept „Trubadurul iubirii”, artistul consideră că romantismul nu ține cont de vârstă și că iubirea trebuie exprimată în fiecare etapă a vieții.

Mai mult, acesta le-a transmis un mesaj celor care îi ascultă muzica și îi urmăresc activitatea, îndemnându-i să nu uite cât de importante sunt gesturile de afecțiune.

„Nu voi înceta niciodată să fiu un romantic, pentru că viața și iubirea sunt despre visuri, indiferent de vârstă. Așa cum am cântat în melodia mea: «Voi mai fi visător și romantic, / Câtă vreme am să fiu călător, / Voi mai fi visător și romantic, Câtă vreme am să simt că mi-e dor!»

Cât despre dumneavoastră, vă rog să țineți minte: fiecare zi este o oportunitate de a exprima iubirea, fie că e vorba despre un gest mic sau o mare declarație”, ne-a spus Gheorghe Gheorghiu.