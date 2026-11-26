De Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, desemnată de ONU, Andreea Raicu lansează Femei pentru Femei, o platformă pentru femei. Odată cu ea pornește manifestul #NuENormal, care cere ca noua lege românească despre violența împotriva femeilor să recunoască și controlul care nu lasă urme, nu doar loviturile, și să pedepsească cu adevărat urmărirea și hărțuirea online.

Andreea Raicu lansează un manifest pentru protejarea femeilor împotriva abuzului psihologic în cuplu Foto: Instagram

Prima țintă este de 10.000 de semnături până pe 10 decembrie, iar a doua, de 50.000 până pe 8 martie 2027.

O poveste personală

Manifestul pornește de la ce i s-a întâmplat chiar ei. Andreea Raicu a fost urmărită de un bărbat de la un curs pe care îl preda: mailuri, mesaje, cadouri trimise acasă, apoi o fotografie cu ea, primită pe mail, făcută la miezul nopții în parcarea unui mall. La poliție i s-a spus că „e un fan” și că ar trebui să se bucure. Abia după ce au citit mailurile, polițiștii i-au dat dreptate, dar i-au spus că nu au dreptul să facă nimic. Cererea ei pentru un ordin de protecție a fost respinsă. Astăzi, legea permite ordinul de protecție împotriva oricui urmărește sau hărțuiește o femeie, inclusiv online, nu doar împotriva cuiva din familie.

„Dacă mie, o femeie pe care o cunoaște o țară întreagă, mi s-a spus să mă bucur, ce aude oare o femeie pe care nu o cunoaște nimeni? De aceea vorbesc. Pe mine mă ascultă multă lume, așa că vreau ca vocea mea să fie și a ei”, spune Andreea Raicu.

Ce cere manifestul

Până pe 14 iunie 2027, România trebuie să transpună Directiva (UE) 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Legea nouă se scrie acum.

Manifestul cere ca ea să preia directiva pe deplin și, acolo unde e nevoie, să meargă mai departe, în trei puncte:

1. Controlul coercitiv să fie recunoscut expres în lege ca factor distinct de risc. Izolarea, controlul banilor, supravegherea și urmărirea, inclusiv prin telefon, aplicații sau dispozitive de localizare, umilirea și amenințarea repetată să fie evaluate împreună, ca un tipar, iar acest tipar să poată fundamenta un ordin de protecție, fără ca leziunile fizice să fie o condiție.

2. Urmărirea și hărțuirea online, prin care controlul continuă de multe ori și după despărțire, să fie pedepsite cu adevărat: aplicațiile de spionaj puse în telefon, dispozitivele de urmărire, pozele indecente trimise fără să fie cerute și pozele intime distribuite fără acord. Directiva europeană le numește în articolele 5, 6 și 7.

3. Ce spune victima despre frica ei, în evaluarea riscului, să cântărească în decizie, astfel încât o femeie care spune «mi-e frică» să fie crezută din prima. Directiva cere ca evaluarea riscului să țină seama de propria relatare a victimei (art. 16 alin. (4)).

Manifestul face și un apel către toți cei care lucrează cu victimele violenței domestice – polițiști, procurori, judecători, asistenți sociali, psihologi, oameni din organizațiile de sprijin: să folosească toată protecția pe care legea o dă deja și să creadă femeia care spune „mi-e frică”.

Foto: Femei pentru femei

Manifestul se adresează și bărbaților. „Nu îți cerem să ne salvezi. Îți cerem să nu mai râzi când un prieten spune «la mine în casă eu decid», să nu mai spui «e doar gelos» și să nu te mai uiți în altă parte când vezi ce vezi. Un bărbat puternic nu controlează. Și nu tace.”

Textul se încheie cu fraza care dă tonul campaniei: „Violența aceasta nu se oprește când vorbesc doar femeile. Se oprește când vorbim împreună.”

Cifrele din spatele manifestului

· 45,5% dintre femeile din România care au avut un partener au trăit, măcar o dată, violență psihologică din partea lui. Media Uniunii Europene este 29,9% (ancheta UE despre violența de gen, Eurostat, FRA, EIGE).

· 108.831 cazuri de violență domestică la care a intervenit Poliția Română în 2023, aproape 300 pe zi.

· Cele mai multe răni nu ajung în nicio statistică, pentru că nu lasă urme.

16 zile, 16 articole

Campania ține cât cele 16 zile de activism împotriva violenței de gen, între 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, desemnată de ONU, și 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului. În acest timp, andreearaicu.ro publică zilnic un articol despre o formă de violență care nu se vede. Manifestul e citit într-un video de femei și bărbați cunoscuți din România: Theo Rose, Virgil Ianțu, Laura Cosoi, Cristina Chiriac, Lili Sandu, Sore, Tudor Giurgiu, Florin Negruțiu, Marius Pancu, Alex Gâlmeanu, Andrei Lăcătuș, Denisa Tănase, Mirela Retegan, Atena Boca, Laura Coman, Corina Birladeanu, Christina Vlădescu, Raluca Anton, Loredana Pădurean și Bogdan Ciudoiu.

Andreea Raicu le mulțumește tuturor celor care s-au alăturat: „Le mulțumesc din suflet tuturor celor care și-au dat vocea acestui manifest. Fiecare voce în plus e o femeie în plus care află că nu e singură.” Semnăturile vor fi duse instituțiilor care scriu legea, înainte ca ea să fie votată.

Ce găsești pe Femei pentru Femei

Platforma e semnată de Andreea Raicu și e gândită pentru femeia care are grijă de toată lumea și a rămas ultima pe listă. Pe site găsești:

· Articole scrise cu specialiști, pe cinci teme: Descoperă-te, Feminism & Egalitate, Relații, Sănătate (categorie nouă: corpul, hormonii, menopauza, controalele care contează) și Frumusețe.

· Drepturile tale: ghiduri pe înțeles despre ordinul de protecție, divorț, copii, pensia de întreținere, hărțuirea la muncă și abuzul financiar, plus legile care te protejează.

· Formele violenței: opt fișe despre formele violenței domestice recunoscute de lege și un plan de siguranță, realizate împreună cu Asociația ANAIS.

· Povestea ta: un loc în care femeile își pot spune povestea, anonim dacă vor, publicată doar cu acordul lor.

· Manifestul #NuENormal, cu formularul de semnare.

· Feminism pe înțeles: un ghid de buzunar.

· Provocarea „Descoperă-te în 7 zile”: zece minute pe zi, o meditație cu vocea Andreei, o întrebare și un exercițiu, primite pe email.

· Comunitatea, care se deschide în curând. Deocamdată, femeile se pot înscrie pe lista de așteptare.

Parteneriatul cu ANAIS

Femei pentru Femei lucrează alături de Asociația ANAIS, organizație care apără drepturile femeilor și luptă împotriva violenței domestice din 2011.

„Poveștile sincere și sprijinul emoțional nu ajung când o femeie trece prin violență, control sau abuz. Atunci are nevoie și de oameni care știu legea, procedurile și pașii concreți”, spune Andreea Raicu.

„Violența nu lasă mereu vânătăi. Uneori se vede în felul în care îți alegi cuvintele, în lucrurile pe care nu mai îndrăznești să le faci, în grija de a nu-l supăra. De cincisprezece ani, la ANAIS, ascultăm femei care trăiesc așa. Alături de platforma «Femei pentru Femei», vrem să ajungem și la femeia care încă se întreabă dacă ce i se întâmplă e violență. Vrem să-i spunem că are dreptul să ceară ajutor. Pentru că frica nu este iubire”, spune Carmen Nemeș, avocată, cofondatoare și președintă a Asociației ANAIS.

Ai nevoie de ajutor? În caz de pericol, sună la 112. Linia pentru victimele violenței domestice, non-stop: 0800 500 333. Manifestul poate fi semnat pe andreearaicu.ro/manifest.

Despre Femei pentru Femei Femei pentru Femei este platforma lansată de Andreea Raicu pe andreearaicu.ro, pe data de 25 noiembrie 2026. Misiunea ei: ca fiecare femeie să-și descopere valoarea, să-și cunoască drepturile, să aibă libertatea și curajul să aleagă pentru ea. Aduce împreună povești sincere, informație verificată și instrumente concrete, în colaborare cu psihologi, juriști și Asociația ANAIS.

Despre Andreea Raicu

Andreea Raicu este fondatoarea și directoarea de creație a brandului AMALIN, autoarea cărților „Mănâncă și arată bine”, „Descoperă-te” și „Secrete aflate pe pielea ta” și speaker în numeroase conferințe. După o carieră de model și de prezentatoare de televiziune la PRO TV și Prima TV, recunoscută prin numeroase premii, și-a dedicat activitatea promovării unui stil de viață echilibrat și a unui mod de a trăi autentic. Susținerea femeilor este o constantă a muncii sale: prin programele pe care le inițiază, Andreea Raicu le încurajează pe femei să-și cunoască valoarea, să-și recâștige încrederea și să-și construiască independența. Platforma Femei pentru Femei și manifestul #NuENormal continuă acest angajament, oferind sprijin concret femeilor care trec prin violență, control sau abuz și cerând o lege care să le protejeze.