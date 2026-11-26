Cătălin Botezatu nu exclude o viitoare apariție într-un show de televiziune, iar unul dintre formatele care i-au atras atenția este Asia Express. Designerul a vorbit despre posibilitatea de a porni într-o asemenea aventură, însă recunoaște că participarea ar veni cu anumite condiții, mai ales din cauza restricțiilor medicale pe care trebuie să le respecte. Prezent la petrecerea VIVA! 2026, creatorul de modă a dezvăluit și ce proiecte profesionale pregătește, dar și cum stau lucrurile în plan amoros.

Cătălin Botezatu, tentat de aventura Asia Express! Foto: colaj/Instagram

Cătălin Botezatu ar putea participa la Asia Express. Ce condiție le pune organizatorilor

Deși a primit mai multe propuneri pentru proiecte de televiziune, Cătălin Botezatu spune că programul încărcat nu i-a permis, până acum, să accepte o astfel de provocare. Un reality-show presupune luni întregi de filmări și implicare constantă, lucruri greu de integrat în agenda sa profesională.

Cu toate acestea, designerul nu exclude o experiență de scurtă durată în fața camerelor. Asia Express este emisiunea care l-ar tenta cel mai mult, mai ales datorită destinațiilor spectaculoase și experiențelor pe care concurenții le trăiesc de-a lungul traseului.

„Aș vrea și am avut propuneri, numai că nu am timp. Un proiect de televiziune, după cum știți, înseamnă luni de zile de filmări la acel proiect și nu pot, n-aș putea să încurc nici echipa și nici pe ceilalți colegi care ar face parte probabil din acest proiect.

Dar never say never! Deocamdată, anul ăsta, nu mai e timp. Never say never. Dacă ar fi să mai fac o experiență… doar pentru câteva zile, și dacă aș fi sănătos… Da, m-aș duce la Asia Express, că pentru Insula Iubirii sunt prea bătrân, că ce aș face acolo! Glumesc!”, a declarat Cătălin Botezatu.

Întrebat cu cine ar porni în competiție, creatorul de modă a oferit un răspuns savuros. Dincolo de compatibilitatea dintre coechipieri, acesta are nevoie de un partener care să îl ajute cu bagajele, întrucât nu are voie să ridice greutăți din motive medicale.

„Cu cineva care să care rucsacul. Nu știu, mi-aș dori să merg cu cineva cu care să mă înțeleg. Și da, care să mă ajute, că nu pot să fac… n-am voie să ridic greutăți. Dar experiențele de acolo, tot ce se întâmplă, faptul că îmbin utilul cu plăcutul, că vezi lucruri extraordinare, că producția de acolo te face să treci prin niște spații, prin niște locuri pe care oamenii nu le-au văzut.

Eu, de exemplu, când mă uit la Asia Express văd multe locații prin care am călătorit și am zis: „Doamne, ce frumos a fost acolo, ce frumos'. Dar văd și alte locații pe care nu le-am văzut și am zis: „Cum naiba am trecut razant pe lângă ele?'.

E o provocare! Pentru mine, Asia Express rămâne un format de televiziune extraordinar, cu oameni mișto, cu o echipă super tare și pe care o privesc cu mare, mare drag.”

Designerul a mărturisit și că urmărește cu plăcere producțiile de televiziune, inclusiv serialele difuzate de Antena 1 și PRO TV. Printre actorii pe care îi apreciază se numără și Adi Nartea, pe care îl cunoaște din perioada în care acesta a lucrat ca model.

Ce proiecte profesionale pregătește Cătălin Botezatu în perioada următoare

Chiar dacă nu are în plan să se implice momentan într-un reality-show, agenda profesională a lui Cătălin Botezatu este departe de a fi liberă. Creatorul de modă urmează să participe la mai multe evenimente importante, atât în România, cât și în străinătate.

Printre proiectele menționate se numără Arad Fashion Days, dar și o prezentare de modă programată la Londra, în cadrul unui eveniment special organizat în luna decembrie.

„Mai am două prezentări și am terminat: Arad Fashion Days, la care plec săptămâna viitoare și apoi încă o prezentare în țară, încă una, trei… Aoleu, am uitat, încă una la Londra, un eveniment în decembrie, un bal extrem de spectaculos, despre care probabil o să aveți poze în paginile revistei. Și apoi sper să-mi iau o vacanță”, a povestit designerul.

După o perioadă aglomerată, acesta speră să își facă timp și pentru câteva zile de relaxare, departe de evenimentele mondene și de prezentările de modă.

Cătălin Botezatu, declarații despre viața sentimentală: „Sunt singur”

În ceea ce privește viața amoroasă, Cătălin Botezatu a recunoscut că nu are o relație în prezent. Designerul pare împăcat cu statutul său și spune că, uneori, singurătatea îi oferă libertatea de a-și organiza viața exact așa cum își dorește.

Cu toate acestea, creatorul de modă nu se consideră neapărat disponibil pentru o nouă poveste de dragoste, preferând să fie atent la persoanele pe care le lasă să se apropie de el.

„La fel. Adică sunt OK, sunt singur. Nu aș vrea să spun că sunt disponibil, că deja dacă spun disponibil înseamnă că nu sunt selectiv. Dar, da, sunt singur, pentru că mi-am dat seama că să fii singur uneori e poate mai bine, e mai bine să faci ce vrei, când vrei, cu cine vrei și să alegi ce vrei”, a mărturisit Cătălin Botezatu.