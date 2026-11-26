Lumea modei internaționale este în doliu după ce Vera von Lehndorff, cunoscută în întreaga lume sub numele de Veruschka, s-a stins din viață marți, la Berlin, la vârsta de 87 de ani.

Veruschka, muza marilor fotografi și un simbol al modei anilor ’60, a murit la 87 de ani Foto: Getty Images

Cu o siluetă impunătoare, de peste 1,83 metri înălțime, și o expresivitate aparte, ea a fost considerată unul dintre primele supermodele ale lumii, schimbând radical regulile fotografiei de modă în anii 1960 și 1970.

Anunțul trist a fost făcut pe site-ul brandului de curele de lux deținut de sora ei, Catharina Kappelhoff-Wulff, care i-a adus un omagiu emoționant: „În anii 1960 și 1970 a modelat lumea modei, a artei și a fotografiei ca nimeni alta”, numind-o pe regretata vedetă germană o „femeie extraordinară” și un „simbol global”, potrivit CNN.

Copilăria pe care a avut-o Veruschka

Născută în 1939 la Königsberg (pe atunci parte a Prusiei Orientale, astăzi Kaliningrad, Rusia), Veruschka a crescut în umbra războiului, fiind marcată de o tragedie de familie: tatăl ei, Heinrich Graf von Lehndorff, membru al rezistenței germane, a fost executat pentru implicarea sa în complotul eșuat din 1944 de asasinare a lui Adolf Hitler.

După război, familia s-a stabilit la Hamburg, unde tânăra a studiat arta, iar la 20 de ani, în timp ce se afla la Florența, a fost descoperită de fotograful italian Ugo Mulas.

Până la mijlocul anilor 1960, Veruschka devenise unul dintre cele mai bine plătite și recognoscibile modele din lume, apărând de douăsprezece ori pe coperta revistei Vogue, sub îndrumarea celebrei Diana Vreeland.

A fost muza unor creatori legendari precum Valentino Garavani, Yves Saint Laurent și Karl Lagerfeld, iar fotograful Richard Avedon a numit-o „cea mai frumoasă femeie din lume”, realizând împreună cu ea pictorialul de 26 de pagini „Great Fur Caravan” în Japonia. De asemenea, a apărut în filme celebre precum „Blow Up” (1966), în regia lui Michelangelo Antonioni, și „Casino Royale” (2006).

Omagiile emoționante ale apropiaților. Veruschka a murit la 87 de ani

Vestea dispariției sale a generat un val de reacții din partea marilor nume din industrie. Fotograful italian Franco Rubartelli, fostul ei partener de viață, a dezvăluit pe Instagram că reluasera legătura chiar de curând, după mai bine de cinci decenii de tăcere:

„Viața mi-a oferit un dar amar: după mai bine de cincizeci de ani în care nu am știut nimic unul despre celălalt, mi-a permis să aud din nou de Veruschka. Și acum, tocmai când acea ușă se întredeschisese câțiva centimetri după o jumătate de secol, vântul a trântit-o la loc”, a scris Franco Rubartelli.

La rândul său, fotograful Nigel Barker, cunoscut din juriul America’s Next Top Model, a amintit că a avut privilegiul de a o fotografia în 2001 și a numit-o „întruchiparea stilului și a grației, extrem de modestă pe platou”.

În ciuda succesului uriaș, Veruschka s-a retras din modelingul comercial în anii 1970 pentru a se dedica artei, mărturisind în 2008 pentru publicația germană Bild: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu model, un obiect lipsit de sens. Visul meu a fost mereu să pot dispărea atunci când nu mă simt confortabil, să fiu absolut liberă”.