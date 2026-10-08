A murit Maricarmen, femeia a cărei evacuare a scos mii de spanioli în stradă

María del Carmen Abascal, cunoscută de spanioli sub numele de Maricarmen, a murit la vârsta de 87 de ani, la aproximativ două săptămâni după ce a fost evacuată din apartamentul în care își petrecuse cea mai mare parte a vieții. Cazul femeii a provocat manifestații în mai multe orașe din Spania și a devenit unul dintre simbolurile crizei locuințelor.

María del Carmen Abascal Foto: shutterstock

Femeia locuise în apartament mai bine de 70 de ani, însă imobilul a fost cumpărat ulterior de o firmă de investiții. Compania a intenționat să majoreze chiria cu 230%, iar în cele din urmă a obținut evacuarea femeii. Operațiunea a avut loc în prezența poliției și a numeroși protestatari.

Evacuarea lui Maricarmen a declanșat proteste de amploare

Imaginile din ziua evacuării au provocat reacții puternice în întreaga Spanie. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta manifestanții, iar femeia a fost scoasă din apartament pe o targă, în timp ce în jurul ei se aflau forțe de ordine și protestatari, scrie The Guardian.

La câteva ore după evacuare, aproximativ 10.000 de persoane au ieșit în stradă la Madrid. Manifestanții au afișat pancarte cu mesaje precum „Rușine” și „Suntem cu toții Maricarmen”. Ulterior, proteste în sprijinul femeii au avut loc și în alte orașe spaniole.

Maricarmen a ajuns în spital după evacuare, fiind tratată pentru epuizare severă. Chiar și de acolo, femeia a transmis un mesaj celor care protestau în sprijinul ei.

„Aș vrea să fiu acolo cu voi toți”, le-a spus Maricarmen manifestanților, îndemnându-i să aibă curaj și să își apere drepturile.

Firma care cumpărase apartamentul i-a oferit ulterior posibilitatea de a reveni în locuință. Propunerea nu a reușit însă să înlăture nemulțumirea provocată de modul în care fusese realizată evacuarea.

Maricarmen urma să semneze un nou contract de închiriere

Sindicatul chiriașilor din Madrid a anunțat că femeia a murit în spital înainte ca situația să poată fi rezolvată. Maricarmen ar fi trebuit să semneze un nou contract de închiriere cu firma care o evacuase, însă nu a mai apucat să facă acest lucru.

Organizația a transmis că soluția a venit prea târziu pentru femeia în vârstă de 87 de ani și a descris situația drept una care putea fi evitată.

„A fost o situație complet evitabilă, după o încercare agonizantă”, a transmis Sindicatul chiriașilor din Madrid.

Cazul lui Maricarmen a ajuns să fie asociat cu manifestațiile de amploare privind locuințele, inclusiv cu taberele instalate de protestatari în piețele unor orașe. Criza locuințelor a devenit, între timp, o temă importantă în politica spaniolă.

Premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri generale anticipate după ce partidele de dreapta și extrema dreaptă au respins în Parlament două măsuri de urgență propuse de guvern pentru combaterea crizei locuințelor.

La o zi după moartea lui Maricarmen, guvernul spaniol a aprobat două noi decrete în domeniu. Pachetul cuprinde 21 de măsuri, printre care facilitarea accesului la închirierea sau cumpărarea unei locuințe, extinderea protecției împotriva evacuărilor pentru persoanele vulnerabile, reglementarea închirierii camerelor și introducerea unei taxe pentru locuințele închiriate sezonier.

A transmis condoleanțe

Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiei și prietenilor femeii. Ministrul Sănătății, Mónica García, a declarat că povestea lui Maricarmen a contribuit la creșterea gradului de conștientizare în Spania și i-a apreciat demnitatea și curajul.

Irene Montero, europarlamentar Podemos și fost ministru al Egalității, a avut o reacție mai dură și a calificat moartea femeii drept o „crimă”. De cealaltă parte, liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a cerut ca moartea lui Maricarmen să fie tratată cu respect și fără utilizarea cazului în scopuri politice.

În centrul Madridului, unde protestatarii instalaseră o tabără de amploare, vestea morții femeii a fost urmată de un moment de reculegere. Apoi, sute de persoane au pornit spre Parlament, scandând: „Maricarmen trăiește, lupta continuă”.