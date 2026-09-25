O femeie de 87 de ani a fost evacuată din locuința sa, după 71 de ani. Comunitatea a ieșit să protesteze

María del Carmen „Maricarmen” Abascal, o femeie de 87 de ani din Madrid, a fost evacuată miercuri, 23 septembrie, din apartamentul în care locuia de la vârsta de 17 ani. „Trăiesc aici de 71 de ani și nu vreau să plec”, le spunea ea jurnaliștilor cu o zi înainte de evacuare.

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Cum a început conflictul

Abascal locuia în cartierul Retiro din 1956, când tatăl ei semnase un contract de închiriere reglementat, specific acelei perioade. Locuința a fost transmisă în familie, iar în 2005 a ajuns în posesia ei. Situația s-a schimbat radical după ce fondul de investiții Urbagestion a cumpărat clădirea și a preluat administrarea.

Renta, stabilită inițial la 500 de euro, a fost majorată la 2.650 de euro, apoi redusă la 1.650 de euro. Chiar și așa, suma depășea pensia lunară a femeii, de 1.350 de euro. Din 2018, Abascal a început să plătească chiria direct către noul proprietar, însă Urbagestion a contestat valabilitatea contractului vechi și dreptul ei de a rămâne în locuință, potrivit publicației People.

Decizia instanței și lupta de opt ani

Cazul a ajuns până la Tribunalul Suprem, care în martie 2026 a decis împotriva ei, anulând o hotărâre favorabilă din 2022. În contextul crizei locuințelor din Spania, unde în regiunea Madrid au loc în medie trei evacuări pe zi, Abascal a devenit un simbol al luptei pentru dreptul la locuire.

Avocata ei, Beatriz Duro, a încercat să obțină suspendarea evacuării, invocând motive umanitare și faptul că autoritățile căutau alternative de cazare. Fondul de investiții a refuzat însă orice amânare. Evacuarea fusese deja programată de trei ori – în octombrie 2025 și de două ori în iunie 2026 – iar Comitetul ONU pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale ceruse oprirea procedurii.

Miercuri dimineață, Maria del Carmen Abascal a fost notificată că trebuie să părăsească locuința și i s-au acordat doar 30 de minute pentru a-și strânge obiectele esențiale. Protestatarii care încercau să blocheze intrarea au fost ridicați de polițiști, unii fiind duși cu forța, în timp ce femeia era scoasă pe targă și transportată cu ambulanța.

Pe străzi, oamenii au scandat: „Maricarmen, nu ești singură!” și „Rușine!”. Seara, cartierul s-a umplut de aproape 10.000 de manifestanți.

Primăria Madridului și primarul José Luis Martínez-Almeida au transmis că i-au oferit femeii mai multe alternative de cazare, inclusiv într-un centru rezidențial, însă Maria del Carmen Abascal le-ar fi refuzat. Departamentul de locuințe al municipalității susține că toate opțiunile au fost puse la dispoziție înainte de evacuare.