 5 arbori superbi care pot fi plantați în curțile mici. Sunt foarte ușor de îngrijit
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5 arbori superbi care pot fi plantați în curțile mici. Sunt foarte ușor de îngrijit

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Mulți oameni cad în capcana de a crede că au nevoie de o curte cât mai mare pentru a planta un copac. În realitate, există mai multe variante perfecte pentru curțile mici și care nici nu au nevoie de prea multă atenție din partea oamenilor.

Nu este nevoie de o curte mare pentru a planta copaci
Nu este nevoie de o curte mare pentru a planta copaci Foto: Adobe Stock Images

Dacă dorim să avem o curte cât mai frumoasă, atunci cea mai simplă variantă pe care o avem la dispoziție este să plantăm un copac. Iar partea cea mai bună este faptul că nu avem nevoie de un spațiu foarte mare pentru acest lucru. Potrivit Real Simple, există câțiva arbori perfecți pentru curțile de mici dimensiuni.

Arțarul japonez

Acest copac superb ajunge la o înălțime maximă de aproximativ trei metri și este alegerea perfectă pentru curțile mai mici.

„Are o creștere lentă spre moderată și are nevoie de aproximativ șase până la opt ore de soare pe zi, dar poate crește și la semiumbră, dacă beneficiază și de câteva ore de soare direct”, spune expertul Jim Cortese.

Liliac de vară

Cunoscut și ca liliac indian, acest copac de mici dimensiuni este o altă variantă perfectă pentru curțile care nu au foarte mult spațiu la dispoziție.

„Frunzișul verde-aprins se transformă toamna în nuanțe spectaculoase de auriu, galben, portocaliu și roșu, în timp ce scoarța netedă, care se exfoliază, și forma atractivă, cu mai multe trunchiuri, oferă un plus de interes pe tot parcursul anului”, spune și expertul Stephen Hall.

Magnolia galbenă

Acest copac are o înălțime maximă de 7,6 metri și este alegerea perfectă pentru cei care nu au o curte foarte mare.

„Are, de asemenea, o scoarță cu o textură deosebit de fină, frunze netede și cerate și un mod de ramificare sălbatic”, spune specialistul Mark Canney.

Mărul ornamental roșu

Acest tip de copac are un aspect estetic spectaculos, iar dacă nu avem o curte foarte mare, este alegerea perfectă.

„Orice soi, de regulă, nu suportă prea bine căldura excesivă și trebuie avut în vedere că poate fi predispus la boli pe parcursul lunilor de vară”, explică Canney.

Ilex american

Dacă vrem să avem un copac spectaculos în curte, atunci ilexul american este alegerea perfectă.

„Acest arbore are nevoie de cel puțin patru ore de soare”, spune Cortese.

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