De ce bărbații și femeile merg diferit? Descoperirea neașteptată făcută cu ajutorul unui pelvis de neanderthalian

O descoperire cu totul neașteptată ar putea elucida unul dintre cele mai vechi mistere legate de anatomia umană. Cu ajutorul unui pelvis care aparținea unui neanderthal, experții ar putea să-și dea seama de ce bărbații și femeile în zilele noastre merg diferit.

Experții au studiat pelvisul neanderthalienilor Foto: Adobe Stock Images

Fiecare pas făcut de oameni supune pelvisul unei solicitări mecanice repetitive, pe măsură ce corpul coboară și se ridică din nou. Iar un studiu realizat de către experții de la Departamentul de Anatomie și Antropologie al Universității din Tel Aviv sugerează că această mișcare constantă ar putea contribui la explicarea unei diferențe anatomice majore dintre bărbați și femei.

Practic, experții au comparat pelvisul oamenilor moderni cu cel al unui neanderthal care a trăit cu aproximativ 35.000 de ani în urmă. Iar, în urma studiului, specialiștii au ajuns la concluzia că nu pelvisul neanderthalienilor era cel neobișnuit, ci pelvisul bărbaților moderni ar fi cel care reprezintă o abatere evolutivă.

Concluzia neașteptată la care au ajuns experții

Vreme de zeci de ani, oamenii de știință au considerat că pelvisul neanderthalienilor era cel care avea nevoie de explicații suplimentare. Însă, potrivit concluziilor la care a ajuns acest studiu, lucrurile ar sta cu totul diferit în realitate.

Potrivit scitechdaily.com, este posibil ca neanderthalienii și femeile umane moderne să fi păstrat o configurație pelviană ancestrală, în timp ce pelvisul bărbaților umani moderni ar fi trecut prin schimbări evolutive semnificative de-a lungul mileniilor.

Ce ar fi cauzat aceste diferențe

Experții spun că o diferență majoră ar consta în poziția articulațiilor șoldului. La bărbații din ziua de astăzi, articulațiile sunt situate mai în față pe inelul pelvian decât la femeile umane moderne sau la bărbații neanderthalieni.

Iar motivul pentru care pelvisul femeilor moderne ar fi rămas neschimbat ar avea legătură cu nașterile.

Nașterea necesită ca pelvisul să rămână relativ puțin adânc, păstrând în același timp un canal de naștere suficient de larg. Din acest moment, femeile moderne ar avea un pelvis care păstrează aceeași configurație precum cea a bărbaților neanderthalieni.

„Acest studiu demonstrează că întrebările legate de evoluția umană nu se limitează la trecutul îndepărtat. Înțelegerea evoluției mecanismului nostru de mers poate contribui la cercetările contemporane din domeniul biomecanicii, medicinei musculoscheletale, recuperării medicale și prevenirii accidentărilor. Perspectiva oferită de neanderthalieni ne ajută să înțelegem mai bine corpul uman modern”, a spus profesoara și co-autoarea studiului, Ella Been, conform sursei citate.