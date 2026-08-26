Ce trebuie să faci dacă găsești o monedă pe parbriz. Poate fi un adevărat semnal de alarmă

Este un detaliu care, la prima vedere, poate părea complet inofensiv. Însă, potrivit experților, atunci când facem această descoperire, este important să nu coborâm imediat din mașină. Indiferent de cât de minor poate părea a fi acest obiect, el poate ascunde o tactică mult mai periculoasă.

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Dacă ni s-a întâmplat vreodată să găsim un ban lăsat pe parbriz, este important să știm că o monedă poate fi mult mai periculoasă decât pare la prima vedere. Hoții folosesc diverse obiecte mici cum ar fi monedele pentru a distrage atenția șoferilor, iar dacă nu suntem atenți, putem deveni victima acestora.

De obicei, în timp ce mașina este parcată, un obiect mic precum o monedă este lăsat pe parbriz. Banul este pus într-un loc unde șoferul îl va remarca cu siguranță după ce s-a urcat la bord. Iar reacția instinctivă a multor oameni este să coboare din mașină pentru a îndepărta obiectul, însă acest lucru poate fi o greșeală.

Un obiect mărunt poate fi surprinzător de periculos

Hoții își doresc să-l determine pe șofer să coboare din mașină, motiv pentru care acest lucru ar trebui evitat. De multe ori, crezând că nu este nevoie decât de o secundă pentru a scăpa de monedă, mulți oameni lasă portiera deschisă sau chiar și cheia în contact.

Potrivit Blic, în numai câteva secunde, hoții pot fura obiecte de la bord, iar șoferii pot observa că tocmai au fost jefuiți.

Ce trebuie să știe șoferii care fac această descoperire

Desigur, nu orice fel de obiect găsit pe parbriz este și un semnal clar că urmează să fim jefuiți. Însă, orice fel de obiect neobișnuit ar trebui să ne facă să fim mai atenți în împrejurimile noastre.

O altă metodă folosită de hoți este cea a „oului parbriz”. Practic, ei aruncă un ou pe parbriz pentru a face șoferul să pornească ștergătoarele. Astfel, vizibilitatea este redusă și șoferii vor opri mașina pentru a curăța totul.

În acest moment, hoții pot profita de situație pentru a fura obiecte din interiorul mașinii.