 Un copil de 3 ani, aruncat de un necunoscut într-un țarc cu crocodili, la o grădină zoo. A avut nevoie de șapte operații
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Un copil de 3 ani, aruncat de un necunoscut într-un țarc cu crocodili, la o grădină zoo. A avut nevoie de șapte operații

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Un incident șocant a avut loc în Marea Britanie, unde un copil în vârstă de numai trei ani a căzut într-un țarc cu crocodili în timp ce vizita o grădină zoologică. Potrivit presei britanice, copilul ar fi fost aruncat în mod intenționat de către un bărbat necunoscut, iar în urma incidentului, cel mic s-a rănit grav.

Incidentul s-a produs la o grădină zoologică
Incidentul s-a produs la o grădină zoologică Foto: Pixabay

Șoc în Marea Britanie, unde un copil în vârstă de numai trei ani s-a rănit grav după ce ar fi fost aruncat în țarcul cu crocodili de la o grădină zoologică. Potrivit The Sun, incidentul s-a produs pe data de 18 iunie la Johnsons of Old Hurst, o grădină zoologică din Huntingdon, din Cambridgeshire.

Cel mic a căzut de la o înălțime de aproximativ 4,5 metri și a fost transportat de urgență la spital imediat ce a avut loc incidentul. Familia a creat o pagină GoFundMe, pentru a cere sprijin financiar publicului britanic. Iar, potrivit rudelor, copilul a revenit acasă acum câteva săptămâni.

Copilul a avut nevoie de șapte operații

Familia spune că cel mic este fericit că s-a putut întoarce acasă din spital. El a avut nevoie de șapte operații și urmează, acum, un program de recuperare.

„Acum că suntem acasă, continuă procesul de recuperare al fiului nostru și ne putem concentra asupra faptului de a-i oferi cele mai bune șanse posibile de recuperare. Amândoi vom continua să fim alături de el pe tot parcursul reabilitării”, au declarat părinții, potrivit sursei citate.

Autorul faptei a fost identificat de autorități

Cu ajutorul paginii GoFundMe, familia a reușit să strângă 113.000 de lire sterline, iar familia spune că acești bani le-au permis să achite facturile, ratele la locuințe, cheltuielile medicale și au acoperit și pierderile salariale din perioada în care părinții victimei au trebuit să stea la spital.

Un bărbat de 30 de ani a fost arestat în legătură cu acest incident. El se afla la grădina zoologică alături de îngrijitorii săi și nu îl cunoștea pe copil. El a fost considerat inapt pentru interogatoriu și a fost eliberat pe cauțiune.

„Amândoi vom continua să-i fim alături fiului nostru și să-l sprijinim în parcursul său de recuperare. Mergem frecvent la spital pentru a afla care sunt următorii pași și lucrăm împreună, ca familie, pentru a-i urma. Deocamdată, toate intervențiile chirurgicale urgente au fost finalizate, ceea ce înseamnă că ne putem concentra acum pe recuperarea lui acasă”, au spus părinții celui mic, conform The Guardian.

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