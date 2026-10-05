Trucul simplu care elimină mirosurile neplăcute din bucătărie. Cu ce trebuie să umpli un bol peste noapte

Mirosurile persistente cauzate de gătit, ventilația deficitară sau zonele greu accesibile reprezintă o problemă frecventă în orice locuință, în special în perioadele reci când ferestrele rămân mai mult timp închise.

Trucul simplu care te scapă de mirosurile neplăcute din bucătărie Foto: pexels

În locul odorizantelor din comerț care doar maschează izul neplăcut cu parfumuri chimice puternice, specialiștii în curățenie recomandă o soluție ecologică, ieftină și la îndemână: lăsarea unui bol cu oțet alb direct pe blatul din bucătărie sau în frigider.

Neutralizare chimică în loc de parfumare: cum acționează acidul acetic

Metoda valorifică proprietățile chimice naturale ale acidului acetic, substanța activă din oțetul alb, capabilă să distrugă direct sursa mirosurilor neplăcute, fără a fi nevoie de substanțe de curățare agresive.

Spre deosebire de spray-urile clasice de cameră care acoperă temporar aerul viciat, oțetul acționează la nivel molecular. Acidul acetic intră în contact cu moleculele alcaline din aer — responsabile pentru mirosurile stătute de mâncare, prăjeală sau umezeală — și le neutralizează complet compoziția, potrivit express.co.uk.

Eficiența acestei metode a fost detaliată într-un ghid publicat de platforma americană MarthaStewart.com, prin intermediul specialiștilor din industria de profil.

Printre experții citați se numără Katie Dills, director de operațiuni în cadrul companiei The Cleaning Authority din Maryland, care confirmă că lichidul acid „poate ajuta la neutralizarea eficientă a mirosurilor din casă, în special în bucătărie sau în interiorul frigiderului”.

Modul de aplicare: jumătate de centimetru de oțet lăsat peste noapte

Tehnica presupune un efort minim. Tot ce trebuie să faceți este să turnați un strat subțire de oțet alb — de aproximativ 1–1,5 centimetri (jumătate de inch) — într-un recipient deschis, cum ar fi un bol, o farfurie adâncă sau chiar o tigaie.

Vasul se poziționează în încăperea afectată și se lasă să acționeze peste noapte sau până când mirosul persistent dispare complet din cameră. Metoda este sigură, nu lasă reziduuri toxice și funcționează la fel de bine și în spații închise restrânse.