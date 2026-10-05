 Trucul simplu care elimină mirosurile neplăcute din bucătărie. Cu ce trebuie să umpli un bol peste noapte
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Trucul simplu care elimină mirosurile neplăcute din bucătărie. Cu ce trebuie să umpli un bol peste noapte

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mirosurile persistente cauzate de gătit, ventilația deficitară sau zonele greu accesibile reprezintă o problemă frecventă în orice locuință, în special în perioadele reci când ferestrele rămân mai mult timp închise. 

Trucul simplu care te scapă de mirosurile neplăcute din bucătărie
Trucul simplu care te scapă de mirosurile neplăcute din bucătărie Foto: pexels

În locul odorizantelor din comerț care doar maschează izul neplăcut cu parfumuri chimice puternice, specialiștii în curățenie recomandă o soluție ecologică, ieftină și la îndemână: lăsarea unui bol cu oțet alb direct pe blatul din bucătărie sau în frigider.

Neutralizare chimică în loc de parfumare: cum acționează acidul acetic

Metoda valorifică proprietățile chimice naturale ale acidului acetic, substanța activă din oțetul alb, capabilă să distrugă direct sursa mirosurilor neplăcute, fără a fi nevoie de substanțe de curățare agresive.

Spre deosebire de spray-urile clasice de cameră care acoperă temporar aerul viciat, oțetul acționează la nivel molecular. Acidul acetic intră în contact cu moleculele alcaline din aer — responsabile pentru mirosurile stătute de mâncare, prăjeală sau umezeală — și le neutralizează complet compoziția, potrivit express.co.uk.

Eficiența acestei metode a fost detaliată într-un ghid publicat de platforma americană MarthaStewart.com, prin intermediul specialiștilor din industria de profil.

Printre experții citați se numără Katie Dills, director de operațiuni în cadrul companiei The Cleaning Authority din Maryland, care confirmă că lichidul acid „poate ajuta la neutralizarea eficientă a mirosurilor din casă, în special în bucătărie sau în interiorul frigiderului”.

Modul de aplicare: jumătate de centimetru de oțet lăsat peste noapte

Tehnica presupune un efort minim. Tot ce trebuie să faceți este să turnați un strat subțire de oțet alb — de aproximativ 1–1,5 centimetri (jumătate de inch) — într-un recipient deschis, cum ar fi un bol, o farfurie adâncă sau chiar o tigaie.

Vasul se poziționează în încăperea afectată și se lasă să acționeze peste noapte sau până când mirosul persistent dispare complet din cameră. Metoda este sigură, nu lasă reziduuri toxice și funcționează la fel de bine și în spații închise restrânse. 

Ghid de cumpărături

banner vica blochina png
„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării Vedete românești
catalin enceanu, fiica si sotia lui
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine” PrimeTime
image
S-au trezit cu polițiștii în casă, la 4 dimineața, după ce o cameră de supraveghere cu AI a greșit locația adevarul.ro
image
Ce sunt liniile albe care au acoperit cerul Bucureștiului. Explicația cercetătorilor și legătura cu încălzirea globală adevarul.ro

Parteneri

image
S-a văzut la antrenament ce pregătește Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. „Regele” le-a oferit și un exemplu jucătorilor. Video www.fanatik.ro
image
"Cea mai mică garsonieră" din Bucureşti costă 17.000 de euro. Are 6mp, baie la comun şi "zonă mică de tablou" observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!” www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român de doar 30 de ani, inel de logodnă de 150.000 de euro: „Lucrurile astea cântăresc enorm” as.ro
image
Pornești centrala dimineața și o oprești când se încălzește afară? Greșeala care poate crește consumul în această perioadă playtech.ro
image
Noi emoții pentru Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia? Ce s-a întâmplat cu un jucător în startul antrenamentului. Foto + Video www.fanatik.ro
image
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București historia.ro
Serbia jpg
Casă cu 400 mp de teren, la doar 10.000 de euro. Satul de lângă Dunăre care atrage tot mai mulți cumpărători Național
revolutie invatamant romania elevi ore scoala preveri proiect statutul elevilor 884282 webp
Cum s-a schimbat școala în ultimii 20 de ani: o profesoară explică diferențele dintre 2006 și 2026 Internațional
nunta
Cele mai ciudate superstiții din ziua nunții. Ce se spune că se întâmplă dacă pierzi verigheta Fapt divers
incendiu Dâmbovița jpg
Incendiu de proporții în Dâmbovița. Ard deșeuri și vegetație uscată pe 1.000 de metri pătrați Național
„sat” din Maramureș jpg
750.000 de euro pentru un „sat” din România. Ce se află în proprietatea scoasă la vânzare Național
cutremur jpg
Un nou cutremur a avut loc duminică în România. Alte două seisme s-au produs cu o zi înainte Național
loto jpeg
Rezultate LOTO, duminică, 4 octombrie 2026. Report de peste 2,2 milioane de euro la Loto 6/49 Național
lidia fecioru
Lidia Fecioru, lista obiectelor din casă care aduc noroc. De ce nu e bine să avem masă dreptunghiulară Fapt divers
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net