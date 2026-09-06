 Cum să speli corect geamurile exterioare. Trucul simplu care te scapă de pete și urme
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Cum să speli corect geamurile exterioare. Trucul simplu care te scapă de pete și urme

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Geamurile curate schimbă complet aspectul locuinței. Lumina naturală pătrunde mai ușor, iar exteriorul casei arată îngrijit. Deși curățarea geamurilor exterioare pare o sarcină dificilă, procesul devine simplu și eficient dacă folosești produsele corecte.

Truc pentru curățarea geamurilor.
Truc pentru curățarea geamurilor. Foto: magnific.com

Experții în curățenie explică, pas cu pas, ce trebuie să faci ca să-ți ușurezi munca și să ai rezultate. Aceștia spun că este important și momentul în care te apuci de treabă.

Cum să speli geamurile exterioare în mod eficient

Cei care stau la casă se confruntă, adesea, cu dificultăți atunci când trebuie să spele geamurile pe partea exterioară. Yesenia Soto, managerul unei firme cu produse de curățenie, susține că ai nevoie de doar câteva lucruri.

Pe ferestrele exterioare găsim cea mai dificilă murdărie. Soto afirmă că pentru a le curăța aveți nevoie de un furtun de grădină cu un capăt pentru pulverizare, soluție de geamuri, perie de curățare cu peri moi sau burete neabraziv, scaun sau o scară și, opțional, mănuși. Pe lângă toate acestea, este important și momentul în care vă apucați de treabă, conform marthastewart.com.

„Când te apuci de curățat geamurile exterioare, începe prin a alege o zi fără ploaie și înnorată, astfel încât soarele să nu usuce geamurile înainte de a-le putea clăti”, a menționat Soto. Acest detaliu vă va ajuta să evitați apariția petelor și urmelor.

Clătiți ușor fiecare fereastră cu furtunul de grădină înainte de a aplica soluția de curățare. Acest lucru va ajuta la desprinderea și spălarea prafului, polenului, pânzelor de păianjen și murdăriei care ar putea zgâria geamul.

„Începeți întotdeauna prin a clăti murdăria, pânzele de păianjen și resturile, apoi aplicați soluția de curățare de sus în jos, pentru a nu se forma urme”, mai spune Soto.

Soluția se lasă să acționeze

După ce ați pregătit geamurile, este timpul să lăsați soluția de curățare să-și facă treaba. Pulverizați de sus în jos, acoperind uniform sticla și plasele, dacă este cazul. Apoi, lăsați soluția să se usuce puțin pentru a îndepărta murdăria și depunerile. Folosiți buretele neabraziv pentru a îndepărta murdăria mai încăpățânată.

„După pulverizare, lăsați soluția de curățare să acționeze scurt pentru a înmuia  murdăria, apoi clătiți bine pentru un finisaj fără urme”, a mai recomandat Soto.

În cazul în care aveți geamurile la un etaj superior, puteți folosi o scară. Cu toate acestea, specialiștii țin să reamintească faptul că există profesioniști care se ocupă cu astfel de treburi și dețin echipamente profesionale în cazul geamurilor greu accesibile.

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